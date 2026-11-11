 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Données sur les stocks de pétrole de Fujairah (Émirats arabes unis) pour la semaine se terminant le 9 novembre
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 08:22

Ajouter Boursorama à vos sources

La zone industrielle pétrolière de Fujairah a publié les données d'inventaire suivantes concernant les produits pétroliers pour la semaine s'achevant le 9 novembre, selon le service d'information sectoriel S&P Global Commodity Insights.

Les volumes sont exprimés en milliers de barils. Les chiffres entre parenthèses indiquent la variation de volume par rapport à la semaine précédente, calculée par Reuters.

Semaine

Distillats légers

Distillats moyens

Combustibles résiduels

Total

11/09/2026

2 756 (-580)

3 037 (+781)

4 429 (-1 393)

10 222 (-1 192)

11/02/2026

3 336 (+1 394)

2 256 (+1)

5 822 (+1 105)

11 414 (+2 500)

26/10/2026

1 942 (+638)

2 255 (-6)

4 717 (+1 035)

8 914 (+1 667)

19/10/2026

1 304 (+544)

2 261 (-513)

3 682 (+391)

7 247 (+422)

10/12/2026

760 (+201)

2 774 (+482)

3 291 (-1 432)

6 825 (-749)

10/05/2026

559 (-1 057)

2 292 (-398)

4 723 (+813)

7 574 (-642)

28/09/2026

1 616 (-477)

2 690 (+87)

3 910 (-1 690)

8 216 (-2 080)

21/09/2026

2 093 (+585)

2 603 (+492)

5 600 (+2 761)

10 296 (+3 838)

14/09/2026

1 508 (-555)

2 111 (-175)

2 839 (-2 794)

6 458 (-3 524)

09/07/2026

2 063 (+514)

2 286 (+545)

5 633 (+2 511)

9 982 (+3 570)

31/08/2026

1 549 (+308)

1 741 (+277)

3 122 (-532)

6 412 (+53)

24/08/2026

1 241 (+310)

1 464 (-7)

3 654 (-1 696)

6 359 (-1 393)

17/08/2026

931 (-282)

1 471 (-26)

5 350 (+1 753)

7 752 (+1 445)

08/10/2026

1 213 (-409)

1 497 (-96)

3 597 (-190)

6 307 (-695)

08/03/2026

1 622 (+41)

1 593 (+151)

3 787 (+299)

7 002 (+491)

27/07/2026

1 581 (+460)

1 442 (-64)

3 488 (-2 377)

6 511 (-1 981)

20/07/2026

1 121 (-649)

1 506 (+391)

5 865 (-1 397)

8 492 (-1 655)

13/07/2026

1 770 (+191)

1 115 (-120)

7 262 (-53)

10 147 (+18)

07/06/2026

1 579 (+376)

1 235 (-264)

7 315 (+2 018)

10 129 (+2 130)

29/06/2026

1 203 (-199)

1 499 (+79)

5 297 (+1 273)

7 999 (+1 153)

22/06/2026

1 402 (+26)

1 420 (+70)

4 024 (+1 605)

6 846 (+1 701)

15/06/2026

1 376 (-681)

1 350 (+82)

2 419 (+367)

5 145 (-232)

06/08/2026

2 057 (-205)

1 268 (+40)

2 052 (+330)

5 377 (+165)

01/06/2026

2 262 (-96)

1 228 (+106)

1 722 (-317)

5 212 (-307)

25/05/2026

2 358 (-138)

1 122 (-67)

2 039 (-869)

5 519 (-1 074)

18/05/2026

2 496 (-35)

1 189 (+60)

2 908 (+71)

6 593 (+96)

05/11/2026

2 531 (-20)

1 129 (+1)

2 837 (+15)

6 497 (-4)

05/04/2026

2 551 (-129)

1 128 (-116)

2 822 (-236)

6 501 (-481)

27/04/2026

2 680 (-73)

1 244 (+104)

3 058 (-503)

6 982 (-472)

20/04/2026

2 753 (-2 070)

1 140 (+137)

3 561 (-345)

7 454 (-2 278)

13/04/2026

4 823 (-1 347)

1 003 (-473)

3 906 (-1 003)

9 732 (-2 823)

04/06/2026

6 170 (+54)

1 476 (-400)

4 909 (-420)

12 555 (-766)

30/03/2026

6 116 (-687)

1 876 (+11)

5 329 (-24)

13 321 (-700)

23/03/2026

6 803 (-53)

1 865 (+8)

5 353 (-359)

14 021 (-404)

16/03/2026

6 856 (-172)

1 857 (-612)

5 712 (-1 108)

14 425 (-1 892)

03/09/2026

7 028 (-2 846)

2 469 (-219)

6 820 (-1 404)

16 317 (-4 469)

03/02/2026

9 874 (+137)

2 688 (-233)

8 224 (+354)

20 786 (+258)

23/02/2026

9 737 (-151)

2 921 (-107)

7 870 (+239)

20 528 (-19)

16/02/2026

9 888 (+1 913)

3 028 (-304)

7 631 (-761)

20 547 (+848)

02/09/2026

7 975 (-91)

3 332 (+439)

8 392 (-2 139)

19 699 (-1 791)

02/02/2026

8 066 (-463)

2 893 (-512)

10 531 (-904)

21 490 (-1 879)

26/01/2026

8 529 (+887)

3 405 (-133)

11 435 (+1 258)

23 369 (+2 012)

19/01/2026

7 642 (+480)

3 538 (+972)

10 177 (+136)

21 357 (+1 588)

01/12/2026

7 162 (-503)

2 566 (+164)

10 041 (+1 142)

19 769 (+803)

01/05/2026

7 665 (+1 004)

2 402 (+278)

8 899 (-1 010)

18 966 (+272)

29/12/2025

6 661 (-812)

2 124 (-185)

9 909 (-636)

18 694 (-1 633)

22/12/2025

7 473 (+588)

2 309 (-267)

10 545 (-136)

20 327 (+185)

15/12/2025

6 885 (-431)

2 576 (-692)

10 681 (-2 247)

20 142 (-3 370)

12/08/2025

7 316 (-9)

3 268 (+55)

12 928 (+430)

23 512 (+476)

01/12/2025

7 325 (+1 034)

3 213 (-180)

12 498 (+1 333)

23 036 (+2 187)

24/11/2025

6 291 (-934)

3 393 (+205)

11 165 (+926)

20 849 (+197)

17/11/2025

7 225 (-562)

3 188 (+176)

10 239 (-773)

20 652 (-1 159)

11/10/2025

7 787 (+1 074)

3 012 (-222)

11 012 (+2 352)

21 811 (+3 204)

11/03/2025

6 713 (-1 236)

3 234 (-79)

8 660 (+2 166)

18 607 (+851)

27/10/2025

7 949 (+70)

3 313 (-302)

6 494 (-2 026)

17 756 (-2 258)

20/10/2025

7 879 (-851)

3 615 (+668)

8 520 (+2 385)

20 014 (+2 202)

13/10/2025

8 730 (+623)

2 947 (+640)

6 135 (+215)

17 812 (+1 478)

10/06/2025

8 107 (+2 179)

2 307 (+416)

5 920 (+411)

16 334 (+3 006)

29/09/2025

5 928 (-748)

1 891 (+273)

5 509 (-1 119)

13 328 (-1 594)

22/09/2025

6 676 (+628)

1 618 (-33)

6 628 (+1 238)

14 922 (+1 833)

15/09/2025

6 048 (-693)

1 651 (-537)

5 390 (-1 705)

13 089 (-2 935)

09/08/2025

6 741 (+88)

2 188 (-116)

7 095 (+1 546)

16 024 (+1 518)

01/09/2025

6 653 (-1 007)

2 304 (+418)

5 549 (-914)

14 506 (-1 503)

25/08/2025

7 660 (-181)

1 886 (+354)

6 463 (+345)

16 009 (+518)

18/08/2025

7 841 (+75)

1 532 (-713)

6 118 (-1 298)

15 491 (-1 936)

08/11/2025

7 766 (+626)

2 245 (-31)

7 416 (-2 240)

17 427 (-1 645)

08/04/2025

7 140 (+145)

2 276 (+159)

9 656 (+1 720)

19 072 (+2 024)

28/07/2025

6 995 (-990)

2 117 (-83)

7 936 (-2 404)

17 048 (-3 477)

21/07/2025

7 985 (+597)

2 200 (-393)

10 340 (+767)

20 525 (+971)

14/07/2025

7 388 (-736)

2 593 (+287)

9 573 (-682)

19 554 (-1 131)

07/07/2025

8 124 (+637)

2 306 (-416)

10 255 (+1 308)

20 685 (+1 529)

30/06/2025

7 487 (+749)

2 722 (+678)

8 947 (-1 391)

19 156 (+36)

23/06/2025

6 738 (-1 332)

2 044 (+151)

10 338 (+1 882)

19 120 (+701)

16/06/2025

8 070 (+268)

1 893 (+1 106)

8 456 (-296)

18 419 (+1 078)

06/09/2025

7 802 (+76)

787 (+135)

8 752 (+1 514)

17 341 (+1 725)

02/06/2025

7 726 (+433)

652 (-354)

7 238 (-2 357)

15 616 (-2 278)

26/05/2025

7 293 (-984)

1 006 (-289)

9 595 (-1 395)

17 894 (-2 668)

19/05/2025

8 277 (-357)

1 295 (-467)

10 990 (+1 651)

20 562 (+827)

05/12/2025

8 634 (+84)

1 762 (+32)

9 339 (-1 123)

19 735 (-1 007)

05/05/2025

8 550 (+735)

1 730 (-438)

10 462 (-276)

20 742 (+21)

28/04/2025

7 815 (-1 096)

2 168 (-321)

10 738 (+115)

20 721 (-1 302)

21/04/2025

8 911 (+450)

2 489 (-158)

10 623 (-379)

22 023 (-87)

14/04/2025

8 461 (-695)

2 647 (+87)

11 002 (-2 283)

22 110 (-2 891)

04/07/2025

9 156 (+910)

2 560 (-493)

13 285 (+243)

25 001 (+660)

31/03/2025

8 246 (+1 298)

3 053 (+1 058)

13 042 (+2 602)

24 341 (+4 958)

24/03/2025

6 948 (-1 115)

1 995 (-576)

10 440 (-599)

19 383 (-2 290)

17/03/2025

8 063 (+1 184)

2 571 (+215)

11 039 (+1 287)

21 673 (+2 686)

03/10/2025

6 879 (+577)

2 356 (+176)

9 752 (-643)

18 987 (+110)

03/03/2025

6 302 (-2 245)

2 180 (-352)

10 395 (+1 055)

18 877 (-1 542)

24/02/2025

8 547 (+941)

2 532 (+199)

9 340 (-667)

20 419 (+473)

17/02/2025

7 606 (-855)

2 333 (+774)

10 007 (-218)

19 946 (-299)

02/10/2025

8 461 (+122)

1 559 (-282)

10 225 (+2 077)

20 245 (+1 917)

02/03/2025

8 339 (+881)

1 841 (-890)

8 148 (-521)

18 328 (-530)

27/01/2025

7 458 (+1 117)

2 731 (+209)

8 669 (+1 406)

18 858 (+2 732)

20/01/2025

6 341 (-724)

2 522 (-360)

7 263 (-1 259)

16 126 (-2 343)

13/01/2025

7 065 (+531)

2 882 (+731)

8 522 (-403)

18 469 (+859)

01/06/2025

6 534 (+466)

2 151 (+183)

8 925 (+1 421)

17 610 (+2 070)

30/12/2024

6 068 (-377)

1 968 (-276)

7 504 (-2 456)

15 540 (-3 109)

23/12/2024

6 445 (-241)

2 244 (-224)

9 960 (+1 303)

18 649 (+838)

16/12/2024

6 686 (-263)

2 468 (+38)

8 657 (+2 238)

17 811 (+2 013)

12/09/2024

6 949 (+416)

2 430 (+40)

6 419 (-2 145)

15 798 (-1 689)

12/02/2024

6 533 (+710)

2 390 (+249)

8 564 (+2 293)

17 487 (+3 252)

25/11/2024

5 823 (+123)

2 141 (+222)

6 271 (-2 876)

14 235 (-2 531)

18/11/2024

5 700 (-301)

1 919 (+152)

9 147 (+450)

16 766 (+301)

11/11/2024

6 001 (+75)

1 767 (-123)

8 697 (+372)

16 465 (+324)

11/04/2024

5 926 (-427)

1 890 (+9)

8 325 (-498)

16 141 (-916)

28/10/2024

6 353 (+352)

1 881 (-357)

8 823 (+261)

17 057 (+256)

21/10/2024

6 001 (+422)

2 238 (-712)

8 562 (+175)

16 801 (-115)

14/10/2024

5 579 (-1 108)

2 950 (+808)

8 387 (+1 196)

16 916 (+896)

10/07/2024

6 687 (+1 499)

2 142 (-171)

7 191 (-309)

16 020 (+1 019)

30/09/2024

5 188 (+514)

2 313 (+813)

7 500 (-961)

15 001 (+366)

23/09/2024

4 674 (-891)

1 500 (-1 546)

8 461 (-1 195)

14 635 (-3 632)

16/09/2024

5 565 (-4)

3 046 (-100)

9 656 (-371)

18 267 (-475)

09/09/2024

5 569 (-932)

3 146 (+790)

10 027 (+2 026)

18 742 (+1 884)

09/02/2024

6 501 (+219)

2 356 (-230)

8 001 (-934)

16 858 (-945)

26/08/2024

6 282 (-999)

2 586 (-207)

8 935 (+1 133)

17 803 (-73)

19/08/2024

7 281 (+1 127)

2 793 (+1 001)

7 802 (-708)

17 876 (+1 420)

08/12/2024

6 154 (+377)

1 792 (+148)

8 510 (-806)

16 456 (-281)

08/05/2024

5 777 (-438)

1 644 (-224)

9 316 (-386)

16 737 (-1 048)

29/07/2024

6 215 (-21)

1 868 (-843)

9 702 (+287)

17 785 (-577)

22/07/2024

6 236 (-578)

2 711 (-493)

9 415 (-588)

18 362 (-1 659)

15/07/2024

6 814 (+1 073)

3 204 (+48)

10 003 (+582)

20 021 (+1 703)

07/08/2024

5 741 (+601)

3 156 (+497)

9 421 (+680)

18 318 (+1 778)

01/07/2024

5 140 (-821)

2 659 (+79)

8 741 (-530)

16 540 (-1 272)

24/06/2024

5 961 (+165)

2 580 (-478)

9 271 (+495)

17 812 (+182)

17/06/2024

5 796 (-1 341)

3 058 (-468)

8 776 (-1 292)

17 630 (-3 101)

06/10/2024

7 137 (-8)

3 526 (-198)

10 068 (-636)

20 731 (-842)

06/03/2024

7 145 (+165)

3 724 (+457)

10 704 (+588)

21 573 (+1 210)

27/05/2024

6 980 (+421)

3 267 (-438)

10 116 (+875)

20 363 (+858)

20/05/2024

6 559 (+185)

3 705 (+501)

9 241 (-722)

19 505 (-36)

13/05/2024

6 374 (-1 150)

3 204 (-37)

9 963 (+458)

19 541 (-729)

05/06/2024

7 524 (+76)

3 241 (-225)

9 505 (-377)

20 270 (-526)

* La zone industrielle pétrolière de Fujairah abrite la plus grande capacité de stockage commercial de produits raffinés du Moyen-Orient.

* Ces données sont disponibles sur https://fujairah.platts.com/

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Pétrole et parapétrolier
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ARKEMA : Les signaux haussiers sont intacts
    ARKEMA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.11.2026 08:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.11.2026 08:17 

    Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos. ... Lire la suite

  • AXA : Les signaux haussiers sont intacts
    AXA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.11.2026 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOUYGUES : Le mouvement reste haussier
    BOUYGUES : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.11.2026 08:00 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,01 -0,01%
2CRSI
17,1 0,00%
CAC 40
8 278,59 0,00%
Or
4 063,025 +0,78%
ADOCIA
3,8 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank