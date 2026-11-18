La zone industrielle pétrolière de Fujairah a publié les données d'inventaire suivantes concernant les produits pétroliers pour la semaine s'achevant le 16 novembre, selon le service d'information sectoriel S&P Global Commodity Insights.
Les volumes sont exprimés en milliers de barils. Les chiffres entre parenthèses correspondent à la variation de volume par rapport à la semaine précédente, calculée par Reuters.
|
Semaine
|
Distillats légers
|
Distillats moyens
|
Combustibles résiduels
|
Total
|
16/11/2026
|
2 686 (-70)
|
2 420 (-617)
|
4 548 (+119)
|
9 654 (-568)
|
11/09/2026
|
2 756 (-580)
|
3 037 (+781)
|
4 429 (-1 393)
|
10 222 (-1 192)
|
11/02/2026
|
3 336 (+1 394)
|
2 256 (+1)
|
5 822 (+1 105)
|
11 414 (+2 500)
|
26/10/2026
|
1 942 (+638)
|
2 255 (-6)
|
4 717 (+1 035)
|
8 914 (+1 667)
|
19/10/2026
|
1 304 (+544)
|
2 261 (-513)
|
3 682 (+391)
|
7 247 (+422)
|
10/12/2026
|
760 (+201)
|
2 774 (+482)
|
3 291 (-1 432)
|
6 825 (-749)
|
10/05/2026
|
559 (-1 057)
|
2 292 (-398)
|
4 723 (+813)
|
7 574 (-642)
|
28/09/2026
|
1 616 (-477)
|
2 690 (+87)
|
3 910 (-1 690)
|
8 216 (-2 080)
|
21/09/2026
|
2 093 (+585)
|
2 603 (+492)
|
5 600 (+2 761)
|
10 296 (+3 838)
|
14/09/2026
|
1 508 (-555)
|
2 111 (-175)
|
2 839 (-2 794)
|
6 458 (-3 524)
|
09/07/2026
|
2 063 (+514)
|
2 286 (+545)
|
5 633 (+2 511)
|
9 982 (+3 570)
|
31/08/2026
|
1 549 (+308)
|
1 741 (+277)
|
3 122 (-532)
|
6 412 (+53)
|
24/08/2026
|
1 241 (+310)
|
1 464 (-7)
|
3 654 (-1 696)
|
6 359 (-1 393)
|
17/08/2026
|
931 (-282)
|
1 471 (-26)
|
5 350 (+1 753)
|
7 752 (+1 445)
|
08/10/2026
|
1 213 (-409)
|
1 497 (-96)
|
3 597 (-190)
|
6 307 (-695)
|
08/03/2026
|
1 622 (+41)
|
1 593 (+151)
|
3 787 (+299)
|
7 002 (+491)
|
27/07/2026
|
1 581 (+460)
|
1 442 (-64)
|
3 488 (-2 377)
|
6 511 (-1 981)
|
20/07/2026
|
1 121 (-649)
|
1 506 (+391)
|
5 865 (-1 397)
|
8 492 (-1 655)
|
13/07/2026
|
1 770 (+191)
|
1 115 (-120)
|
7 262 (-53)
|
10 147 (+18)
|
07/06/2026
|
1 579 (+376)
|
1 235 (-264)
|
7 315 (+2 018)
|
10 129 (+2 130)
|
29/06/2026
|
1 203 (-199)
|
1 499 (+79)
|
5 297 (+1 273)
|
7 999 (+1 153)
|
22/06/2026
|
1 402 (+26)
|
1 420 (+70)
|
4 024 (+1 605)
|
6 846 (+1 701)
|
15/06/2026
|
1 376 (-681)
|
1 350 (+82)
|
2 419 (+367)
|
5 145 (-232)
|
06/08/2026
|
2 057 (-205)
|
1 268 (+40)
|
2 052 (+330)
|
5 377 (+165)
|
01/06/2026
|
2 262 (-96)
|
1 228 (+106)
|
1 722 (-317)
|
5 212 (-307)
|
25/05/2026
|
2 358 (-138)
|
1 122 (-67)
|
2 039 (-869)
|
5 519 (-1 074)
|
18/05/2026
|
2 496 (-35)
|
1 189 (+60)
|
2 908 (+71)
|
6 593 (+96)
|
05/11/2026
|
2 531 (-20)
|
1 129 (+1)
|
2 837 (+15)
|
6 497 (-4)
|
05/04/2026
|
2 551 (-129)
|
1 128 (-116)
|
2 822 (-236)
|
6 501 (-481)
|
27/04/2026
|
2 680 (-73)
|
1 244 (+104)
|
3 058 (-503)
|
6 982 (-472)
|
20/04/2026
|
2 753 (-2 070)
|
1 140 (+137)
|
3 561 (-345)
|
7 454 (-2 278)
|
13/04/2026
|
4 823 (-1 347)
|
1 003 (-473)
|
3 906 (-1 003)
|
9 732 (-2 823)
|
04/06/2026
|
6 170 (+54)
|
1 476 (-400)
|
4 909 (-420)
|
12 555 (-766)
|
30/03/2026
|
6 116 (-687)
|
1 876 (+11)
|
5 329 (-24)
|
13 321 (-700)
|
23/03/2026
|
6 803 (-53)
|
1 865 (+8)
|
5 353 (-359)
|
14 021 (-404)
|
16/03/2026
|
6 856 (-172)
|
1 857 (-612)
|
5 712 (-1 108)
|
14 425 (-1 892)
|
03/09/2026
|
7 028 (-2 846)
|
2 469 (-219)
|
6 820 (-1 404)
|
16 317 (-4 469)
|
03/02/2026
|
9 874 (+137)
|
2 688 (-233)
|
8 224 (+354)
|
20 786 (+258)
|
23/02/2026
|
9 737 (-151)
|
2 921 (-107)
|
7 870 (+239)
|
20 528 (-19)
|
16/02/2026
|
9 888 (+1 913)
|
3 028 (-304)
|
7 631 (-761)
|
20 547 (+848)
|
02/09/2026
|
7 975 (-91)
|
3 332 (+439)
|
8 392 (-2 139)
|
19 699 (-1 791)
|
02/02/2026
|
8 066 (-463)
|
2 893 (-512)
|
10 531 (-904)
|
21 490 (-1 879)
|
26/01/2026
|
8 529 (+887)
|
3 405 (-133)
|
11 435 (+1 258)
|
23 369 (+2 012)
|
19/01/2026
|
7 642 (+480)
|
3 538 (+972)
|
10 177 (+136)
|
21 357 (+1 588)
|
01/12/2026
|
7 162 (-503)
|
2 566 (+164)
|
10 041 (+1 142)
|
19 769 (+803)
|
01/05/2026
|
7 665 (+1 004)
|
2 402 (+278)
|
8 899 (-1 010)
|
18 966 (+272)
|
29/12/2025
|
6 661 (-812)
|
2 124 (-185)
|
9 909 (-636)
|
18 694 (-1 633)
|
22/12/2025
|
7 473 (+588)
|
2 309 (-267)
|
10 545 (-136)
|
20 327 (+185)
|
15/12/2025
|
6 885 (-431)
|
2 576 (-692)
|
10 681 (-2 247)
|
20 142 (-3 370)
|
12/08/2025
|
7 316 (-9)
|
3 268 (+55)
|
12 928 (+430)
|
23 512 (+476)
|
01/12/2025
|
7 325 (+1 034)
|
3 213 (-180)
|
12 498 (+1 333)
|
23 036 (+2 187)
|
24/11/2025
|
6 291 (-934)
|
3 393 (+205)
|
11 165 (+926)
|
20 849 (+197)
|
17/11/2025
|
7 225 (-562)
|
3 188 (+176)
|
10 239 (-773)
|
20 652 (-1 159)
|
11/10/2025
|
7 787 (+1 074)
|
3 012 (-222)
|
11 012 (+2 352)
|
21 811 (+3 204)
|
11/03/2025
|
6 713 (-1 236)
|
3 234 (-79)
|
8 660 (+2 166)
|
18 607 (+851)
|
27/10/2025
|
7 949 (+70)
|
3 313 (-302)
|
6 494 (-2 026)
|
17 756 (-2 258)
|
20/10/2025
|
7 879 (-851)
|
3 615 (+668)
|
8 520 (+2 385)
|
20 014 (+2 202)
|
13/10/2025
|
8 730 (+623)
|
2 947 (+640)
|
6 135 (+215)
|
17 812 (+1 478)
|
10/06/2025
|
8 107 (+2 179)
|
2 307 (+416)
|
5 920 (+411)
|
16 334 (+3 006)
|
29/09/2025
|
5 928 (-748)
|
1 891 (+273)
|
5 509 (-1 119)
|
13 328 (-1 594)
|
22/09/2025
|
6 676 (+628)
|
1 618 (-33)
|
6 628 (+1 238)
|
14 922 (+1 833)
|
15/09/2025
|
6 048 (-693)
|
1 651 (-537)
|
5 390 (-1 705)
|
13 089 (-2 935)
|
09/08/2025
|
6 741 (+88)
|
2 188 (-116)
|
7 095 (+1 546)
|
16 024 (+1 518)
|
01/09/2025
|
6 653 (-1 007)
|
2 304 (+418)
|
5 549 (-914)
|
14 506 (-1 503)
|
25/08/2025
|
7 660 (-181)
|
1 886 (+354)
|
6 463 (+345)
|
16 009 (+518)
|
18/08/2025
|
7 841 (+75)
|
1 532 (-713)
|
6 118 (-1 298)
|
15 491 (-1 936)
|
08/11/2025
|
7 766 (+626)
|
2 245 (-31)
|
7 416 (-2 240)
|
17 427 (-1 645)
|
08/04/2025
|
7 140 (+145)
|
2 276 (+159)
|
9 656 (+1 720)
|
19 072 (+2 024)
|
28/07/2025
|
6 995 (-990)
|
2 117 (-83)
|
7 936 (-2 404)
|
17 048 (-3 477)
|
21/07/2025
|
7 985 (+597)
|
2 200 (-393)
|
10 340 (+767)
|
20 525 (+971)
|
14/07/2025
|
7 388 (-736)
|
2 593 (+287)
|
9 573 (-682)
|
19 554 (-1 131)
|
07/07/2025
|
8 124 (+637)
|
2 306 (-416)
|
10 255 (+1 308)
|
20 685 (+1 529)
|
30/06/2025
|
7 487 (+749)
|
2 722 (+678)
|
8 947 (-1 391)
|
19 156 (+36)
|
23/06/2025
|
6 738 (-1 332)
|
2 044 (+151)
|
10 338 (+1 882)
|
19 120 (+701)
|
16/06/2025
|
8 070 (+268)
|
1 893 (+1 106)
|
8 456 (-296)
|
18 419 (+1 078)
|
06/09/2025
|
7 802 (+76)
|
787 (+135)
|
8 752 (+1 514)
|
17 341 (+1 725)
|
02/06/2025
|
7 726 (+433)
|
652 (-354)
|
7 238 (-2 357)
|
15 616 (-2 278)
|
26/05/2025
|
7 293 (-984)
|
1 006 (-289)
|
9 595 (-1 395)
|
17 894 (-2 668)
|
19/05/2025
|
8 277 (-357)
|
1 295 (-467)
|
10 990 (+1 651)
|
20 562 (+827)
|
05/12/2025
|
8 634 (+84)
|
1 762 (+32)
|
9 339 (-1 123)
|
19 735 (-1 007)
|
05/05/2025
|
8 550 (+735)
|
1 730 (-438)
|
10 462 (-276)
|
20 742 (+21)
|
28/04/2025
|
7 815 (-1 096)
|
2 168 (-321)
|
10 738 (+115)
|
20 721 (-1 302)
|
21/04/2025
|
8 911 (+450)
|
2 489 (-158)
|
10 623 (-379)
|
22 023 (-87)
|
14/04/2025
|
8 461 (-695)
|
2 647 (+87)
|
11 002 (-2 283)
|
22 110 (-2 891)
|
04/07/2025
|
9 156 (+910)
|
2 560 (-493)
|
13 285 (+243)
|
25 001 (+660)
|
31/03/2025
|
8 246 (+1 298)
|
3 053 (+1 058)
|
13 042 (+2 602)
|
24 341 (+4 958)
|
24/03/2025
|
6 948 (-1 115)
|
1 995 (-576)
|
10 440 (-599)
|
19 383 (-2 290)
|
17/03/2025
|
8 063 (+1 184)
|
2 571 (+215)
|
11 039 (+1 287)
|
21 673 (+2 686)
|
03/10/2025
|
6 879 (+577)
|
2 356 (+176)
|
9 752 (-643)
|
18 987 (+110)
|
03/03/2025
|
6 302 (-2 245)
|
2 180 (-352)
|
10 395 (+1 055)
|
18 877 (-1 542)
|
24/02/2025
|
8 547 (+941)
|
2 532 (+199)
|
9 340 (-667)
|
20 419 (+473)
|
17/02/2025
|
7 606 (-855)
|
2 333 (+774)
|
10 007 (-218)
|
19 946 (-299)
|
02/10/2025
|
8 461 (+122)
|
1 559 (-282)
|
10 225 (+2 077)
|
20 245 (+1 917)
|
02/03/2025
|
8 339 (+881)
|
1 841 (-890)
|
8 148 (-521)
|
18 328 (-530)
|
27/01/2025
|
7 458 (+1 117)
|
2 731 (+209)
|
8 669 (+1 406)
|
18 858 (+2 732)
|
20/01/2025
|
6 341 (-724)
|
2 522 (-360)
|
7 263 (-1 259)
|
16 126 (-2 343)
|
13/01/2025
|
7 065 (+531)
|
2 882 (+731)
|
8 522 (-403)
|
18 469 (+859)
|
01/06/2025
|
6 534 (+466)
|
2 151 (+183)
|
8 925 (+1 421)
|
17 610 (+2 070)
|
30/12/2024
|
6 068 (-377)
|
1 968 (-276)
|
7 504 (-2 456)
|
15 540 (-3 109)
|
23/12/2024
|
6 445 (-241)
|
2 244 (-224)
|
9 960 (+1 303)
|
18 649 (+838)
|
16/12/2024
|
6 686 (-263)
|
2 468 (+38)
|
8 657 (+2 238)
|
17 811 (+2 013)
|
12/09/2024
|
6 949 (+416)
|
2 430 (+40)
|
6 419 (-2 145)
|
15 798 (-1 689)
|
12/02/2024
|
6 533 (+710)
|
2 390 (+249)
|
8 564 (+2 293)
|
17 487 (+3 252)
|
25/11/2024
|
5 823 (+123)
|
2 141 (+222)
|
6 271 (-2 876)
|
14 235 (-2 531)
|
18/11/2024
|
5 700 (-301)
|
1 919 (+152)
|
9 147 (+450)
|
16 766 (+301)
|
11/11/2024
|
6 001 (+75)
|
1 767 (-123)
|
8 697 (+372)
|
16 465 (+324)
|
11/04/2024
|
5 926 (-427)
|
1 890 (+9)
|
8 325 (-498)
|
16 141 (-916)
|
28/10/2024
|
6 353 (+352)
|
1 881 (-357)
|
8 823 (+261)
|
17 057 (+256)
|
21/10/2024
|
6 001 (+422)
|
2 238 (-712)
|
8 562 (+175)
|
16 801 (-115)
|
14/10/2024
|
5 579 (-1 108)
|
2 950 (+808)
|
8 387 (+1 196)
|
16 916 (+896)
|
10/07/2024
|
6 687 (+1 499)
|
2 142 (-171)
|
7 191 (-309)
|
16 020 (+1 019)
|
30/09/2024
|
5 188 (+514)
|
2 313 (+813)
|
7 500 (-961)
|
15 001 (+366)
|
23/09/2024
|
4 674 (-891)
|
1 500 (-1 546)
|
8 461 (-1 195)
|
14 635 (-3 632)
|
16/09/2024
|
5 565 (-4)
|
3 046 (-100)
|
9 656 (-371)
|
18 267 (-475)
|
09/09/2024
|
5 569 (-932)
|
3 146 (+790)
|
10 027 (+2 026)
|
18 742 (+1 884)
|
09/02/2024
|
6 501 (+219)
|
2 356 (-230)
|
8 001 (-934)
|
16 858 (-945)
|
26/08/2024
|
6 282 (-999)
|
2 586 (-207)
|
8 935 (+1 133)
|
17 803 (-73)
|
19/08/2024
|
7 281 (+1 127)
|
2 793 (+1 001)
|
7 802 (-708)
|
17 876 (+1 420)
|
08/12/2024
|
6 154 (+377)
|
1 792 (+148)
|
8 510 (-806)
|
16 456 (-281)
|
08/05/2024
|
5 777 (-438)
|
1 644 (-224)
|
9 316 (-386)
|
16 737 (-1 048)
|
29/07/2024
|
6 215 (-21)
|
1 868 (-843)
|
9 702 (+287)
|
17 785 (-577)
|
22/07/2024
|
6 236 (-578)
|
2 711 (-493)
|
9 415 (-588)
|
18 362 (-1 659)
|
15/07/2024
|
6 814 (+1 073)
|
3 204 (+48)
|
10 003 (+582)
|
20 021 (+1 703)
|
07/08/2024
|
5 741 (+601)
|
3 156 (+497)
|
9 421 (+680)
|
18 318 (+1 778)
|
01/07/2024
|
5 140 (-821)
|
2 659 (+79)
|
8 741 (-530)
|
16 540 (-1 272)
|
24/06/2024
|
5 961 (+165)
|
2 580 (-478)
|
9 271 (+495)
|
17 812 (+182)
|
17/06/2024
|
5 796 (-1 341)
|
3 058 (-468)
|
8 776 (-1 292)
|
17 630 (-3 101)
|
06/10/2024
|
7 137 (-8)
|
3 526 (-198)
|
10 068 (-636)
|
20 731 (-842)
|
06/03/2024
|
7 145 (+165)
|
3 724 (+457)
|
10 704 (+588)
|
21 573 (+1 210)
|
27/05/2024
|
6 980 (+421)
|
3 267 (-438)
|
10 116 (+875)
|
20 363 (+858)
|
20/05/2024
|
6 559 (+185)
|
3 705 (+501)
|
9 241 (-722)
|
19 505 (-36)
|
13/05/2024
|
6 374 (-1 150)
|
3 204 (-37)
|
9 963 (+458)
|
19 541 (-729)
|
05/06/2024
|
7 524 (+76)
|
3 241 (-225)
|
9 505 (-377)
|
20 270 (-526)
* La zone industrielle pétrolière de Fujairah abrite la plus grande capacité de stockage commercial de produits raffinés du Moyen-Orient.
* Ces données sont disponibles sur https://fujairah.platts.com/(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer