Donald Trump va rencontrer les géants de la technologie pour discuter de l'énergie avant les élections de mi-mandat

* Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI et Amazon signeront cet engagement.

* Cet effort vise à apaiser les inquiétudes des électeurs quant à l'augmentation des factures d'électricité

* Les entreprises devraient s'engager en faveur de l'efficacité et de l'énergie dédiée

(Ajout du commentaire du secrétaire d'État à l'énergie Wright au paragraphe 3 et de la liste des entreprises au paragraphe 4) par Jarrett Renshaw et Laila Kearney

Le président américain Donald Trump doit rencontrer mercredi les dirigeants de grandes entreprises technologiques, dont Google GOOGL.O , Meta META.O et OpenAI, pour formaliser un engagement visant à protéger les consommateurs de la hausse des coûts de l'électricité liée à l'expansion rapide des centres de données à forte consommation d'énergie.

La Maison Blanche a déclaré que le "Ratepayer Protection Pledge", annoncé par Donald Trump dans son discours sur l'état de l'Union, verrait les entreprises technologiques s'engager à prendre des mesures visant à garantir que l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle ne se traduise pas par des factures d'électricité plus élevées pour les ménages et les petites entreprises.

"L'engagement du président Donald Trump en matière de protection des contribuables permettra d'offrir au peuple américain une énergie plus abordable, plus fiable et plus sûre, et de mettre un terme à la hausse des prix de l'électricité qui a débuté sous l'administration précédente", a déclaré Chris Wright, secrétaire d'État à l'énergie, dans un communiqué.

Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI et Amazon signeront cet engagement, a indiqué un responsable de la Maison Blanche.

DES ÉLECTEURS PRÉOCCUPÉS PAR LES FACTURES D'ÉNERGIE

L'initiative est lancée avant les élections de mi-mandat de novembre, les électeurs étant de plus en plus préoccupés par l'accessibilité des prix de l'énergie et la pression croissante exercée sur les réseaux électriques du pays par les centres de données.

Les entreprises technologiques devraient s'engager à fournir ou à acheter de l'électricité pour leurs centres de données, soit à partir de nouvelles centrales électriques, soit à partir de centrales existantes dont la capacité de production aura été augmentée, selon deux sources au fait de ces projets.

Il est également probable que les grandes entreprises technologiques s'engagent à financer la modernisation des systèmes de distribution d'électricité et à conclure des accords spéciaux sur les tarifs de l'électricité avec les entreprises de services publics.

Parmi les entreprises attendues à la Maison-Blanche figurent certains des plus grands noms du secteur technologique, qui investissent des milliards dans de nouvelles capacités de calcul de l'intelligence artificielle qui consomment de grandes quantités d'électricité.

Donald Trump a exhorté ces entreprises à construire ou à sécuriser des capacités électriques dédiées pour répondre à la demande plutôt que de compter uniquement sur les réseaux régionaux, dans le cadre d'un effort plus large visant à équilibrer la compétitivité technologique avec les préoccupations politiques et économiques concernant les coûts de l'énergie.

Il n'est toutefois pas certain que ces efforts permettront de construire de nouvelles sources d'électricité assez rapidement pour atténuer la pression sur les réseaux, a déclaré Jon Gordon, directeur d'Advanced Energy United, un groupe commercial spécialisé dans les énergies propres qui comprend certains centres de données.

L'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE PLUS RAPIDE À METTRE EN LIGNE

Cela s'explique en partie par le fait que la politique de Donald Trump est axée sur l'augmentation du gaz naturel et d'autres sources d'énergie fossile pour les centres de données, au lieu de sources plus rapides à mettre en place comme le solaire et l'éolien, a-t-il ajouté.

"Le vrai problème est l'incapacité à mettre en place une production d'électricité suffisamment rapide pour répondre à la demande des centres de données", a déclaré M. Gordon. "Les hyperscalers qui paient pour la production d'électricité ne la mettent pas en ligne plus rapidement"

Les défenseurs et les détracteurs de l'initiative suivront de près l'évolution de la situation pour voir si cette promesse débouche sur des engagements concrets ou si elle reste largement symbolique. En effet, les législateurs et les groupes de consommateurs ont demandé des protections plus fortes pour empêcher les augmentations des factures d'électricité liées à la construction de centres de données.