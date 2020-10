Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump transféré dans un hôpital militaire-Maison blanche Reuters • 02/10/2020 à 23:50









WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, sera transféré à l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda dans le Maryland pour les jours qui viennent, a annoncé vendredi la porte-parole de la Maison blanche, Kayleigh McEnany. "Le président est de bonne humeur, il ressent de légers symptômes mais a travaillé durant la journée", ajoute McEnany dans un communiqué. "Par excès de prudence, et sur recommandation de son médecin et des experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de l'hôpital Walter Reed durant les prochains jours", a-t-elle ajouté. Les médecins ont recommandé ce transfert afin que Donald Trump puisse recevoir des soins immédiatement en cas de besoin, a déclaré un responsable de la Maison blanche. Une source proche du dossier a déclaré que Donald Trump souffrait d'une légère fièvre. (Steve Holland et Mohammad Zargham; version française Camille Raynaud)

