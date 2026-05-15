Donald Trump quitte Pékin en vantant des avancées économiques

(Actualisé avec le départ de Trump, nouvelles déclarations, précisions et contexte)

par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Donald Trump a quitté la Chine vendredi après une visite officielle de deux jours au cours de laquelle le président américain a fait état d'avancées commerciales tandis que son homologue Xi Jinping a mis en garde Washington contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais.

Cette visite en Chine est la première d'un président américain depuis 2017 et Donald Trump avait misé sur cette dernière pour redorer son blason, à un moment où, notamment à cause de la guerre en Iran et des répercussions de cette dernière sur les prix de l'essence, il est au plus dans les sondages à moins de six mois des "mid-terms".

"Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour les deux pays", a déclaré avant son départ le locataire de la Maison blanche, assis aux côtés du président chinois sur une chaise rouge dans le complexe fortifié de Zhongnanhai, un ancien jardin impérial qui abrite les bureaux des dirigeants chinois.

Avant cela, les deux chefs de l'Etat ont discuté et flâné à l'extérieur du bâtiment, Donald Trump s'émerveillant devant les magnifiques roses et Xi Jinping lui promettant de lui envoyer des graines de ces fleurs.

La chaine de télévision CCTV, citant Donald Trump, a rapporté que le président américain avait indiqué avoir conclu de multiples accords en Chine et que les relations bilatérales entre les deux pays allaient sûrement s'améliorer.

Elle a ajouté que les deux dirigeants avaient échangé leurs points de vue sur les problèmes régionaux les plus sensibles et que la Chine et les États-Unis étaient convenus de coordonner leurs approches et de supprimer les interférences.

Mais, alors que les deux dirigeants se retrouvaient pour un thé et un déjeuner, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué sans détour exprimant la frustration de Pékin face au conflit en Iran.

"Ce conflit, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, n'a aucune raison de se poursuivre", a écrit le ministère chinois, ajoutant que Pékin soutenait les efforts visant à parvenir à un accord de paix dans un conflit qui avait gravement affecté l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

À Zhongnanhai, Donald Trump a déclaré avoir discuté avec son homologue de l'Iran et partager des points de vue "très similaires", mais Xi Jinping n'a fait aucun commentaire en ce sens.

POSITION AFFAIBLIE

Destiné avant tout à préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine, actée en octobre dernier lors de la précédente rencontre entre les deux dirigeants en marge d'un forum en Corée du Sud, ce sommet devait également permettre à Donald Trump d'évoquer la guerre en Iran pour exhorter Pékin à convaincre Téhéran de sceller un accord avec Washington.

Mais le président américain s'est rendu chez le principal rival économique et stratégique des Etats-Unis dans une position affaiblie, après que la Cour suprême américaine et des tribunaux ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à son bon vouloir et alors que l'inflation engendrée par la guerre en Iran, avec une flambée des prix du carburant, l'ont mis politiquement sous pression dans son pays.

Un compte-rendu succinct effectué par la Maison blanche des discussions tenues jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping souligne la volonté commune des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie par laquelle transite habituellement un cinquième des livraisons énergétiques mondiales, et note un apparent intérêt de Pékin pour l'acquisition de pétrole américain afin de réduire sa dépendance au Moyen-Orient.

S'exprimant dans un entretien à la chaîne américaine Fox News, Donald Trump a indiqué également que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions de Boeing BA.N , soit la première commande chinoise d'appareils commerciaux américains en près d'une décennie. Mais son volume est inférieur aux attentes des marchés, alors que des informations de presse avaient fait état de la possible vente de 500 avions ou plus.

AVERTISSEMENT

Les commentaires de Xi Jinping à propos de Taïwan, île démocratique que Pékin considère comme une province renégate, représentent un avertissement d'une fermeté possiblement sans précédent à l'égard de Washington, en contraste avec l'atmosphère plutôt amicale et détendue du fastueux sommet.

D'après le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping a effectué ces commentaires lors d'une réunion à huis clos ayant duré plus de deux heures.

La Chine considère de longue date Taïwan comme le plus important point de contentieux dans ses relations avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes de l'île, que Pékin dit vouloir ramener dans son giron sans exclure de recourir à la force.

Membre de la délégation accompagnant Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré à la chaîne américaine NBC News que Taïwan avait été discutée. Les responsables chinois "soulèvent toujours (la question)", a-t-il dit. "Nous faisons toujours connaître clairement notre position et nous passons aux autres sujets".

"La politique américaine sur la question de Taïwan est inchangée à ce jour", a-t-il ajouté.

Donald Trump a laissé jeudi sans réponse les questions de journalistes sur la teneur de potentielles discussions sur Taïwan avec Xi Jinping lorsque les deux dirigeants ont pris la pose pour des photos au Temple du Ciel, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le président américain a dit par la suite via son réseau Truth Social espérer que la relation entre les Etats-Unis et la Chine devienne "plus solide et meilleure que jamais".

Au cours d'un banquet organisé jeudi, Xi Jinping a décrit la relation sino-américaine comme la plus importante au monde, appelant à "la faire fonctionner et ne pas la gâcher".

(Reportage de Trevor Hunnicut et Mei Mei Chu; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)