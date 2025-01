Donald Trump président : À Washington, "la fierté" de ses partisans

Des supporters de Donald Trump assistent dans la Capitol One Arena à la cérémonie d'investiture du 47e président des Etats-Unis, le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / ANGELA WEISS )

D’abord le silence, puis l'explosion de joie: Renee Burcl n’a pu cacher son émotion quand elle a assisté lundi en direct à la prestation de serment de Donald Trump, retransmise dans une grande salle de sports de la capitale américaine.

"Je suis extrêmement fière (…) Il veut le meilleur pour notre pays", confie à l'AFP cette femme de 67 ans, "revigorée" par l'ambiance.

Etre là, dans cette salle de 20.000 places pleine à craquer, avec autant de gens, "ça rend patriote", glisse-t-elle.

À ses côtés, Jenelle Littrell avoue que c’est "l'une des choses les plus incroyables qu'elle a vécues".

Pour cette retraitée de 73 ans, "c’est presque comme un nouveau départ" pour les Etats-Unis.

Des milliers de partisans de Donald Trump ont écouté dans un silence religieux la prestation de serment de leur champion, beaucoup filmant la scène sur leur portable.

Le discours du 45e et 47e président américain a été ponctué à de multiples reprises par des applaudissements nourris. Les plus fervents se levant et agitant dans les airs leur casquette rouge "Make America Great Again".

Un soutien du président Trump devant le capitole de Washington le 20 janvier 2025 ( AFP / Alex Wroblewski )

Pour certains, la journée avait commencé très tôt, avant même l'aube.

Bravant le froid glacial et une température ressentie de -9°C, Rachel Peters est arrivée dès 04H00 du matin pour faire la queue, espérant rentrer dans la salle pour voir "son" président prêter serment.

"Cela faisait très longtemps que j'attendais ça", dit à l'AFP cette jeune femme de 28 ans venue du Maine, qui a fait campagne pour le républicain.

Dans la salle Capital One Arena où sera retransmis la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / ANGELA WEISS )

Alors que le jour se lève, certains partisans, casquette rouge vissée sur la tête, patientent sur des chaises de camping. Dans la longue file d'attente résonnent des "USA, USA".

Donald Trump "a rassemblé tant de personnes de profils si divers, je me sens si fière de l'avoir comme président", reprend Rachel Peters.

⁃ "C'est l’histoire !" -

La cérémonie d'investiture, qui prend habituellement place sur les marches du Capitole, a été déplacée à l'intérieur de ce bâtiment, siège du Congrès américain, en raison des conditions climatiques extrêmes.

Et certains des dizaines de milliers de supporters qui devaient suivre l'événement sur l'immense esplanade du National Mall se sont donc rabattus sur la Capital One Arena, où Donald Trump devait prononcer un discours dans l'après-midi, comme déjà la veille.

"Je suis ici parce que j'adore Donald Trump, et il adore l'Amérique. Il est parfait pour le job!", estime Alexx Rouse dans la salle. Cette femme de 32 ans venue du Texas "ne pourrait pas être plus excitée d'être ici". "C'est l'histoire!", s'exclame-t-elle.

À ses côtés, Kami Gray, casquette et tee-shirt à l'effigie de Trump, ne détache pas ses yeux de l’écran géant.

Ces dernières années, "nous avons subi tant de stress, financier, économique... Dès que nous avons su que (Donald Trump) allait revenir en poste, ça nous a vachement soulagé", confie cette institutrice à l'AFP.

Le capitole américain et l'esplanade du National Mall au petit matin du 20 janvier 2025 ( POOL / Brendan McDermid )

Malgré le froid, quelques centaines de soutiens de Donald Trump, certains munis de drapeaux, attendaient lundi matin le nouveau président américain devant le Capitole, espérant l'apercevoir.

Dans la foule, Robert Manley savait que la cérémonie allait se dérouler à l'intérieur vers la mi-journée mais il tenait à être "le plus proche possible" du nouveau président.

Pour ce retraité de 71 ans, venu de Géorgie, Trump "donne son énergie et son temps pour le pays". "Et j'aime bien qu'il soit pote avec Elon Musk", selon lui "l'homme le plus intelligent du monde".