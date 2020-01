Donald Trump présent à Davos

(AOF) - Le Forum économique mondial (WEF) organisé les 21 et 22 janvier à Davos a confirmé aujourd'hui la présence de Donald Trump. L'an dernier, le président américain avait été contraint d'annuler sa présence en raison de la crise budgétaire dans son pays et d'un blocage temporaire du gouvernement. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui devait y participer, ne figure pas sur la liste des 3000 personnalités attendues. "Les parties prenantes pour un monde de cohésion et durable", est le thème de réflexion choisi cette année.