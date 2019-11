Donald Trump pourrait reporter sa décision de taxer les importations automobiles européennes

(AOF) - Donald Trump pourrait annoncer cette semaine qu'il reporte de 6 mois sa décision de taxer les automobiles importées de l'Union européenne, selon les informations de Politico. Rappelons que le président américain avait déjà reporté de 6 mois sa décision, en mai dernier. S'il décidait de frapper, une hausse des droits de douane de 25% serait appliquée sur les importations de voitures européennes et les pièces détachées.

