Donald Trump positif au Covid-19, quel impact ? (Mirabaud)

(AOF) - Donald Trump et son épouse Melania ont été testés positifs au Covid-19 dans la nuit de jeudi à vendredi et se sont ainsi mis en quarantaine. Quel est l'impact de cette information à un mois des élections présidentielles américaines? C'est la question que s'est posée John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. L'expert souligne tout d'abord qu'il s'agit de garder la raison, car Donald Trump fait "seulement" partie des 34 millions de personnes infectées dans le monde et des 7,3 millions d'Américains.

" Cependant, et c'est bien évidemment dramatique à dire, plus le président américain devient malade, plus son 'capital sympathie' pourrait s'accroitre ", note John Plassard. Donald Trump pourrait ainsi refaire quelque peu son retard dans les sondages face à Joe Biden.

Si la maladie du président américain devait s'aggraver, John Plassard imagine que cela aurait une influence directe sur plusieurs classes d'actifs : hausse du dollar face à un panier de devises internationales, baisse du rendements des Treasuries, hausse de l'or, sans oublier un impact négatif pour les secteurs " pro Trump " comme l'énergie, la finance, la défense.