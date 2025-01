Donald Trump investi: "C'est l'Histoire", exultent ses partisans

Donald Trump signe un décret le 20 janvier 2025, à Washington ( AFP / Jim WATSON )

"C'est l'Histoire!": Des milliers de personnes ont acclamé lundi Donald Trump dans une grande salle de Washington où le nouveau président des Etats-Unis a signé ses premiers décrets sous les vivats.

"Le fait d'être en présence d'un si grand homme, c'est l'extase", s'est réjoui Brian Wallace, dans la salle aux tons rouges, couleur des républicains et des célèbres casquettes du mouvement trumpiste.

"Notre pays se remet d'une mascarade de quatre ans", a jugé ce policier de 49 ans, parlant du mandat de Joe Biden. "On est maintenant dirigé par un homme qui aime vraiment ce pays. Tous ceux qui sont là sont fiers et reconnaissants".

En arrivant en fin de journée, le nouveau président a fendu la foule en descendant des gradins jusqu’à la scène, aux côtés de sa femme Melania Trump, sous les ovations et les chants "USA, USA", filmé par des milliers de téléphones portables.

Après son discours, Donald Trump s’est ensuite assis derrière un bureau installé sur la scène afin de signer plusieurs décrets, dans une mise en scène théâtrale qui a régalé ses fans.

Melania Trump (à droite), Donald Trump ( au centre) et JD Vance (à gauche), le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

A deux rues de là, des centaines de personnes en tenue de soirée patientaient, malgré le vent glacial, pour entrer dans un bâtiment accueillant l'un des grands bals devant clôturer la journée d'investiture.

En raison des températures glaciales à Washington, la cérémonie d'investiture du 47e président des Etats-Unis a eu lieu à l'intérieur du Capitole. Certains des dizaines de milliers de supporters qui devaient la suivre depuis l'immense esplanade du National Mall se sont donc rabattus sur la Capital One Arena et ses 20.000 places.

- "Nouveau départ" -

A la mi-journée, les spectateurs avaient assisté dans un silence religieux à l'investiture officielle de leur champion, sur l'écran géant de la salle, avant d'exploser de joie une fois le serment prononcé.

"Je suis extrêmement fière (…) Il veut le meilleur pour notre pays", a confié à l'AFP Renee Burcl. Etre là, avec autant de gens, "ça rend patriote", a glissé cette femme de 67 ans.

À ses côtés, Jenelle Littrell confiait que c’était "l'une des choses les plus incroyables qu'elle a vécues". Selon cette retraitée de 73 ans, "c'est presque comme un nouveau départ" pour le pays.

Des supporters de Donald Trump assistent dans la Capitol One Arena à la cérémonie d'investiture du 47e président des Etats-Unis, le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / ANGELA WEISS )

Pour certains trumpistes, la journée avait commencé très tôt, avant même l'aube.

Bravant une température ressentie de -9°C, Rachel Peters est arrivée dès 04H00 du matin devant la salle, espérant rentrer pour voir "son" président prêter serment.

"Cela faisait très longtemps que j'attendais ça", a dit à l'AFP cette jeune femme de 28 ans venue du Maine, qui a fait campagne pour le républicain. Elle s'est félicitée que le milliardaire ait, selon ses mots, "rassemblé tant de personnes de profils si divers".

Alors que le jour se levait, certains partisans, casquette rouge vissée sur la tête, patientaient sur des chaises de camping. Dans la longue file d'attente résonnaient déjà les "USA, USA" qui allaient rythmer la journée.

Dans la salle Capital One Arena où sera retransmis la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / ANGELA WEISS )

"Je suis ici parce que j'adore Donald Trump, et il adore l'Amérique. Il est parfait pour le job!", a estimé Alexx Rouse, une fois dans la salle. "C'est l'Histoire!", s'est aussi exclamée cette femme de 32 ans venue du Texas.

Malgré le froid sévère, quelques centaines de soutiens de Donald Trump, certains munis de drapeaux, s'étaient réunis en matinée près du Capitole et sur le National Mall.

Un soutien du président Trump devant le capitole de Washington le 20 janvier 2025 ( AFP / Alex Wroblewski )

Robert Manley tenait à être "le plus proche possible" du nouveau président. De Trump, ce retraité de 71 ans venu de Géorgie, aime le fait qu'il "soit pote avec Elon Musk", selon lui "l'homme le plus intelligent du monde".

Des quelques centaines de supporters rassemblés devant le Capitole, une voix s'échappait: "Que Dieu bénisse l'Amérique".