Donald Trump contre la Réserve fédérale - ce qu'il faut savoir

Jerome Powell, directeur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré dimanche que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête criminelle contre lui pour avoir prétendument trompé le Congrès au sujet d'un projet de rénovation d'un bâtiment au siège de la banque centrale.

Cette action marque une escalade spectaculaire dans la campagne de pression menée par le président Donald Trump contre le principal organe de décision de l'économie américaine, qui, selon lui, n'abaisse pas les taux d'intérêt assez rapidement.

La Maison Blanche affirme que M. Trump n'a pas ordonné l'enquête, mais ce dernier, qui a menacé de renvoyer M. Powell, l'a appelé à démissionner et a déclaré qu'il devrait faire face à des conséquences juridiques pour les dépassements de coûts de la rénovation.

Des observateurs extérieurs estiment que les actions de M. Trump pourraient éroder l'indépendance de la banque centrale la plus importante au monde et réduire la confiance dans l'économie américaine.

POURQUOI CELA EST-IL IMPORTANT?

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump a cherché à plier le gouvernement américain à sa volonté en licenciant des dizaines de milliers de fonctionnaires, en supprimant des postes de surveillance interne et en limogeant des personnes nommées par les démocrates dans des agences comme la Commission fédérale du commerce, qui avaient été créées pour être gérées de manière indépendante.

La Fed n'est qu'une de ses cibles, mais peut-être la plus importante.

La Réserve fédérale a pour mission de maîtriser l'inflation, de maintenir le chômage à un niveau bas et de veiller au bon fonctionnement du système financier. Pour ce faire, elle fixe la base du coût du crédit. Bien que la Fed ne contrôle que le taux des fonds fédéraux - le taux d'intérêt que les banques se facturent mutuellement pour les prêts au jour le jour - celui-ci sert de base au coût d'autres types de prêts, tels que les prêts hypothécaires et les cartes de crédit.

Si la Fed fixe un taux d'intérêt trop élevé, cela peut décourager l'emprunt, ce qui peut alors peser sur la consommation et l'investissement et ralentir l'économie. Si la Fed fixe des taux d'intérêt trop bas, l'économie peut surchauffer, entraînant une hausse de l'inflation. La Fed a fortement augmenté le taux des fonds fédéraux en 2022 et 2023 pour lutter contre l'inflation suite à la pandémie de COVID-19 et l'a progressivement abaissé depuis 2024. Elle a réduit ses taux à trois reprises à la fin de l'année dernière.

QUE SIGNIFIE L'INDÉPENDANCE DE LA FED?

Le Congrès a conçu la Fed pour qu'elle soit à l'abri des pressions politiques. Les sept membres de son conseil des gouverneurs ont un mandat de 14 ans, ce qui garantit qu'aucun président ne peut nommer une majorité. En outre, les membres du conseil prennent les décisions relatives aux taux d'intérêt, cinq des douze présidents des banques régionales votant également à tour de rôle chaque année, ce qui décentralise le pouvoir par rapport à Washington. La Fed contrôle également son propre budget et ne dépend pas du Congrès pour son financement.

M. Trump a demandé à plusieurs reprises à la Fed de réduire les taux d'intérêt à 1 %, un niveau rarement atteint en dehors d'une crise, et il a critiqué M. Powell lorsque la banque centrale n'a pas suivi ses souhaits.

M. Trump a également tenté de limoger un autre gouverneur de la Fed, Lisa Cook, pour avoir prétendument déposé des documents hypothécaires trompeurs. Mme Cook a nié avoir commis des actes répréhensibles et a intenté une action en justice pour conserver son poste. La Cour suprême doit entendre son affaire le 21 janvier, et sa décision devrait avoir des conséquences majeures sur l'indépendance de la banque centrale.

EST-CE NORMAL?

Si les présidents précédents ont parfois fait pression sur la Fed pour qu'elle abaisse les taux d'intérêt, aucun n'a jamais menacé publiquement de licencier des fonctionnaires de la Fed ou de les inculper au pénal.

Le ministère de la justice joue également un rôle inhabituel dans cette affaire. Au cours de l'année écoulée, il a engagé des poursuites pénales ou annoncé l'ouverture d'enquêtes à l'encontre de plusieurs rivaux politiques de Donald Trump, notamment l'ancien directeur du FBI James Comey, le procureur général de New York Letitia James et le sénateur démocrate Adam Schiff. Il s'agit d'un changement radical par rapport aux administrations précédentes, car les procureurs généraux précédents ont opéré avec un certain degré d'indépendance par rapport à la Maison Blanche afin de maintenir la confiance du public dans l'application de la loi.

QUEL EST LE PROJET DE RÉNOVATION? Le projet de rénovation de deux bâtiments historiques au siège de la Fed à Washington a dépassé son budget initial de 1,9 milliard de dollars pour atteindre environ 2,5 milliards de dollars. Ce dépassement a été attribué à des coûts de main-d'œuvre et de matériaux plus élevés que prévu, à des changements de conception et à des problèmes imprévus tels que l'amiante et la contamination par le plomb.

M. Trump a accusé M. Powell de mauvaise gestion et a suggéré une fraude potentielle, bien qu'il n'ait pas fourni de preuves. La Maison Blanche a également critiqué le projet en le qualifiant d'ostentatoire et en affirmant qu'il comportait des éléments somptueux tels que des ascenseurs VIP et du marbre de première qualité. M. Powell a déclaré que ce n'était pas le cas et a défendu la nécessité d'enlever les matériaux dangereux.

POURQUOI POWELL FAIT-IL L'OBJET D'UNE ENQUÊTE?

M. Powell a déclaré dans une vidéo que le ministère de la justice lui avait adressé des citations à comparaître pour son témoignage sur la rénovation devant la commission bancaire du Sénat en juillet dernier. Cela pourrait indiquer que le ministère de la justice se prépare à l'inculper pour avoir menti au Congrès, une accusation que le ministère a également portée contre M. Comey. Cette affaire a été rejetée par le tribunal.

M. Powell a nié toute malversation et le ministère de la justice n'a pas encore commenté l'enquête.

Plusieurs membres républicains de la commission bancaire du Sénat ont déclaré qu'ils n'étaient pas préoccupés par le projet de rénovation, ni par le témoignage de M. Powell à ce sujet.

CELA POURRAIT-IL SE RETOURNER CONTRE TRUMP?

C'est possible. Le mandat de M. Powell en tant que président de la Fed prendra fin en mai, mais il pourrait choisir de rester au conseil d'administration jusqu'en 2028, ce qui retarderait la possibilité pour M. Trump de remodeler le conseil d'administration avec des personnalités plus sympathiques.

La décision de M. Trump dérange également certains républicains du Congrès qui, jusqu'à présent, ont largement fait preuve de déférence à l'égard du président.

Le sénateur de Caroline du Nord Thom Tillis a déclaré qu'il ne soutiendrait aucune des futures nominations de M. Trump à la Fed, et la sénatrice de l'Alaska Lisa Murkowski a demandé une enquête sur le ministère de la justice. L'opposition de M. Tillis est importante, car il siège à la commission bancaire qui supervise la Fed, et les républicains n'y détiennent qu'une faible majorité de 13 contre 11. Son opposition pourrait bloquer la commission et empêcher tout candidat d'avancer vers un vote de confirmation au Sénat. Cela pourrait empêcher M. Trump d'installer un allié permanent après l'expiration du mandat de Stephen Miran, nommé à titre temporaire, le 31 janvier. Le principal républicain du Sénat, John Thune, a reconnu lundi que l'enquête Powell pourrait rendre plus difficile la confirmation des candidats à la Fed.

Bien entendu, la campagne de pression de M. Trump pourrait également porter ses fruits. Powell et Cook pourraient être évincés du conseil d'administration de la Fed d'une manière ou d'une autre. La Cour suprême pourrait décider que Trump a le droit de licencier Cook, et Powell pourrait être inculpé au pénal et reconnu coupable. Cela libérerait deux postes à pourvoir pour Trump.

La prochaine réunion de la Fed pour fixer les taux d'intérêt aura lieu les 27 et 28 janvier, et l'on ne s'attend guère à ce qu'elle procède à une nouvelle baisse des taux. En effet, plusieurs des présidents de banques régionales qui votent cette année sont opposés à toute nouvelle baisse des taux et semblent jusqu'à présent ne pas céder aux pressions de M. Trump.

QUE PENSENT LES INVESTISSEURS JUSQU'À PRÉSENT?

Des observateurs extérieurs estiment qu'une Fed politisée aurait moins de liberté pour diriger l'économie comme elle l'entend, ce qui augmenterait le risque d'une hausse de l'inflation et saperait le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Cela pourrait inciter les investisseurs à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour la dette du gouvernement américain et augmenter les coûts d'emprunt, selon les analystes.

Les analystes avertissent que l'enquête sur Powell est un signe clair que l'indépendance de la Fed est menacée, mais les investisseurs ne semblent pas s'alarmer... pour l'instant. Après un début de baisse lundi, les principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère hausse.