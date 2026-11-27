Et si le principal filet de sécurité de Wall Street n'était plus monétaire, mais politique ? À l'heure où une inflation obstinément supérieure à l'objectif de la Fed repousse le seuil à partir duquel celle-ci pourrait intervenir, la forte sensibilité de Donald Trump aux fluctuations boursières constitue peut-être désormais le meilleur rempart des investisseurs contre une correction prolongée.

En effet, alors que le marché de l'emploi montre de nouveaux signes de vigueur et que l'inflation continue de s'éloigner de l'objectif de 2%, un nombre croissant de membres de la Fed durcissent leur rhétorique. Le très influent gouverneur Christopher Waller plaide désormais pour une réponse monétaire plus agressive et va jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une hausse des taux de 50 points de base en décembre, alors qu'il se montrait encore sceptique quant à la nécessité de relever les taux début septembre.

Ce durcissement du discours laisse peu de place à un infléchissement soudain de la rhétorique de la Fed à court terme, un "pivot" sur lequel les investisseurs avaient pourtant pris l'habitude de miser au cours des deux dernières décennies lorsque le S&P 500 entrait en correction. Au contraire, une baisse ordonnée des marchés actions pourrait désormais aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation en durcissant les conditions financières et en atténuant les effets de richesse.

Comme en 2022, les marchés boursiers semblent donc avoir perdu leur principal parachute face à une correction prolongée. Il existe toutefois une différence de taille avec 2022 : l'occupant du Bureau ovale.

Donald Trump a fait de la performance du marché boursier l'un des principaux étalons de sa réussite économique, pour ne pas dire son étoile du berger. Nous avons pu mesurer à plusieurs reprises sa sensibilité aux fluctuations des marchés, notamment lors de son rétropédalage sur les droits de douane "réciproques" en avril 2025. Alors que le S&P 500 avait chuté de plus de 10% en trois séances et flirtait avec le seuil du "bear market", le président américain avait annoncé, en pleine séance le 9 avril, la suspension pour 90 jours de ses surtaxes douanières pour la majorité des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Ce revirement avait propulsé le S&P 500 de 9,5% en une seule séance, sa plus forte progression journalière depuis 2008.

Mais l'illustration la plus frappante de cette sensibilité est peut-être celle de cette semaine. Le président américain a reconnu sur CNBC que le décrochage des valeurs technologiques à la suite du départ de Jensen Huang avait probablement pesé dans sa décision de faire pression sur le conseil d'administration de Nvidia pour le réintégrer à la tête du groupe. Cet épisode marque une évolution notable du "Trump Put" dans la mesure où le président américain semble non seulement disposé à revenir sur ses propres décisions pour rassurer les investisseurs, mais également à intervenir pour neutraliser des facteurs de risque boursier dont il n'est pas directement à l'origine.

Le paradoxe est que les deux "puts" pourraient désormais entrer en concurrence tant que l'inflation reste le principal problème de la Fed. Dans la mesure où le rebond des marchés boursiers contribue à assouplir les conditions financières et à soutenir la consommation des ménages via les effets de richesse, chaque intervention réussie de la Maison-Blanche pourrait, toutes choses égales par ailleurs, renforcer la nécessité pour la Fed de maintenir une politique monétaire restrictive. En d'autres termes, plus le "Trump Put" se révèle efficace, plus il risque d'éloigner le "Fed Put".

Si l'on raisonne en termes de prix d'exercice, le "Trump Put" semble donc aujourd'hui bien moins éloigné des niveaux actuels du S&P 500 que le "Fed Put". Reste toutefois à savoir dans quelle mesure le président américain peut se substituer à la banque centrale. S'il dispose de nombreux leviers pour infléchir les anticipations des investisseurs et neutraliser certaines primes de risque, sa capacité à enrayer une correction alimentée par la hausse des taux obligataires, une contraction des bénéfices ou des valorisations excessives est beaucoup moins évidente.

Le "Trump Put" pourrait ainsi constituer un puissant soutien psychologique pour Wall Street, sans pour autant offrir les mêmes garanties qu'un véritable pivot monétaire.