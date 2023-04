Don't Nod : un résultat net 2022 très positif

(AOF) - Don't Nod a fait état de ses résultats annuels 2022. L'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo a affiché un résultat net positif de 2,6 millions d'euros contre une perte de 3,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) s'établit à 3,5 millions d'euros, en retrait de 2,3 millions par rapport à 2021, en ligne avec la baisse transitoire du chiffre d'affaires relatif aux ventes dans une période marquée par l'absence de lancement majeur et la poursuite des développements.

Sur la période, la société affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de 12,5% par rapport à 2021, à 30 millions d'euros illustrant une hausse de 42% de la production immobilisée, à 23 millions, en ligne avec un ambitieux line-up 2022/25 composé de 8 jeux en développement.

Don't Nod a dégagé sur l'exercice 2022 une marge brute d'autofinancement positive de 3,8 millions d'euros contre 5,9 millions. Les investissements réalisés sur l'exercice 2022 (22,8 millions) ont été principalement consacrés au line-up dense et principalement auto-édité qui sera délivré entre 2023 et 2025.

Conformément à son ambition de croissance, Don't Nod poursuivra le développement d'un solide portefeuille d'actifs, composé de 6 propriétés intellectuelles, dont 4 développées en interne et 2 en externe (Studio Tolima et Tiny Bull Studios)

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.