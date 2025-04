Don't Nod, Poxel, Technip Energies... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Cogelec

Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif rendra compte de ses résultats annuels.

Don't Nod

Don't Nod annonce que dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, 59 suppressions de poste sont programmées à terme. L'éditeur de jeu vidéo précise que 12 départs non remplacés sont déjà intervenus. Le groupe rappelle que la réduction des charges opérationnelles devrait être de l'ordre de 5 millions d'euros en année pleine, tout en préservant 5 millions d'euros de coûts externes non engagés à la suite de la rationalisation du nombre de lignes de production en France.

Forsee Power

L'expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels précisera ses résultats annuels.

Geci International

Geci International annonce avoir résilié le contrat de financement en obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) d'un montant nominal de 10 millions d'euros, conclu le 12 mai 2023 avec Yorkville Advisors. Seuls 250 000 euros avaient été utilisés. "Cette décision reflète la dynamique positive du groupe, portée par la montée en puissance de ses activités stratégiques à forte croissance, notamment le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities", précise le groupe spécialisé dans la technologie et le digital.

Implanet

Lamedtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Poxel

Poxel annonce que l'approbation de l'Agence des produits Pharmaceutiques et des Dispositifs Médicaux (PMDA) au Japon, permet désormais la prescription de Twymeeg (Imeglimine) aux patients atteints de diabète de type 2 et souffrant d'une insuffisance rénale modérée à sévère, sur la base des résultats de l'étude de phase IV Twinkle. la biotech précise que son partenaire Sumitomo Pharma "débutera immédiatement la promotion de l'utilisation du produit dans cette nouvelle population de patients".

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs signalera ses résultats annuels.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat " majeur ", c'est-à-dire représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Blue Point Number One, une co-entreprise entre CF Industries, Jera et Mitsui & CO, pour le projet BluePoint Number One ATR à Donaldsonville aux Etats-Unis. Ce projet vise à créer la plus grande usine d'ammoniac bas-carbone au monde, avec une capacité d'environ 1,4 million de tonnes par an. Ce contrat sera inclus dans le carnet de commandes du segment Livraison de projet du deuxième trimestre 2025.