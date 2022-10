Don't Nod : hausse du résultat net au premier semestre 2022

(AOF) - Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, affiche une progression de 16% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 14,9 millions d'euros, au titre de ses résultats du premier semestre 2022. L'Ebitda s'établit à 1,8 million d'euros, en retrait de 1,5 millions d'euros, en lien avec la baisse des royalties. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort en amélioration à 1,7 million d'euros contre 0,4 million d'euros un an plus tôt.

À fin juin 2022, la société bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 millions d'euros tandis que les dettes financières s'élèvent à 4 millions d'euros.

" Nos équipes sont pleinement concentrées sur la montée en puissance de la production et nous disposons aujourd'hui d'un pipeline dense qui sera fortement créateur de valeur sur les 3 prochaines années. Après 2 exercices consacrés aux investissements, à notre déploiement international et à la montée en puissance des départements marketing et publishing, le groupe franchira dès 2023 une nouvelle étape dans son développement et accélèrera son rythme de sorties",a fait savoir Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.