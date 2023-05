Don't Nod élargit son conseil d'administration

(AOF) - Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a fait savoir que le conseil d'administration souhaite élargir le spectre de ses expertises en édition et en distribution de jeux vidéo afin d'accompagner le fort développement du groupe sur les prochaines années. Ainsi, la candidature de Julie Chalmette a été proposée en qualité d'administratrice indépendante, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires convoquée le 8 juin 2023.

Julie Chalmette (49 ans) est directrice Générale de Bethesda France, filiale de l'éditeur américain Bethesda Softworks (Fallout, DOOM, Dishonored, Skyrim, Wolfenstein, The Elder Scrolls et autres).

Elle est également co-fondatrice de Women in Games France, association œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France.

Elle est aussi administratrice du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) dont elle a assuré la présidence de 2017 à mars 2023.

Recul historique du marché chinois

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.