Domino's Pizza déçoit par ses résultats et acte le départ de son directeur général

(AOF) - Domino's Pizza a présenté des résultats trimestriels décevants. L'enseigne de restauration a en effet réalisé un bénéfice par action de 4,25 dollars au dernier trimestre 2021, contre 3,85 dollars un an plus tôt, alors que les analystes de FactSet en attendaient 4,28. Le chiffre d'affaires à quant à lui reculé, passant de 1,36 milliard à 1,34 milliard en un an, contre un consensus de 1,38 milliard. Aux Etats-Unis, la croissance à périmètre comparable a été de 1%, loin des 2,9% attendus.

Par ailleurs, le groupe a également annoncé le départ de son CEO, Ritch Allison, fin avril. Ritch Allison sera remplacé, après 4 ans à la tête du groupe, par Russell Weiner, actuel directeur des opérations.

Par ailleurs, Domino's a également nommé un nouveau directeur financier en la personne de Sandee Reddy, à compter du 1er avril prochain.

