Domino's Pizza conclut un accord avec Uber

(AOF) - Domino’s Pizza Inc. a conclu un nouvel accord mondial avec Uber. L’entente permet aux clients américains de commander les produits de Domino's grâce aux applications Uber Eats et Postmates. La mise en œuvre initiale de l’accord aux États-Unis commencera cet automne dans quatre marchés pilotes. Les commandes sur les applications Uber Eats et Postmates devraient être activées dans tout le pays d'ici la fin de l'année 2023.

Domino's et Uber Eats ont 27 marchés internationaux en commun. Cet accord a le potentiel d'augmenter les commandes d'Uber Eats dans 70% des magasins Domino's dans le monde, y compris aux États-Unis.