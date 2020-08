DOMINO'S PIZZA cherche à embaucher 20 000 employés supplémentaires

(AOF) - Domino's Pizza, la plus grande chaîne de pizzerias au monde, a annoncé qu'elle comptait recruter 20 000 employés supplémentaires, dans ses restaurants en propre comme en franchise. Cela concerne aussi bien des postes de managers, que de livreurs ou de pizzaïolos. Domino's a précisé que de nouveaux restaurants continuaient de s'ouvrir et que les existants étaient pleins. "C'est un privilège de pouvoir nourrir des familles dans tout le pays et de leur donner un petit sentiment de normalité pendant cette pandémie", a déclaré Tom Curtis, vice-président exécutif des opérations.

Il a ajouté: "Nous sommes conscients que les temps sont durs, et nous voulons non seulement maintenir des niveaux de service élevés, mais aussi offrir des opportunités à ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont confrontés à des horaires réduits".

