Domino's Pizza: baisse du BPA à 2,82 $ au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le BPA dilué s'est élevé à 2,82 $ au deuxième trimestre 2022 contre 3,06 $ au deuxième trimestre 2021, soit une baisse de 0,24 $, ou 7,8 %, par rapport au trimestre de l'année précédente.



Les revenus ont augmenté de 32,7 millions de dollars, soit 3,2 %, au deuxième trimestre de 2022 par rapport au deuxième trimestre de 2021.



Le bénéfice d'exploitation a diminué de 12,8 millions de dollars, soit 6,7 %, au deuxième trimestre de 2022 par rapport au deuxième trimestre de 2021. Le bénéfice net a diminué de 14,1 millions de dollars, soit 12,1 %, au deuxième trimestre de 2022.





