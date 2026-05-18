Dominion Energy en hausse après la conclusion d'un accord de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

18 mai - ** Les actions du fournisseur d'énergie Dominion Energy D.N bondissent de 15 % à71,05 $ avant l'ouverture du marché ** NextEra Energy NEE.N va racheter Dominion dans le cadre d'une transaction de 66,8 milliards de dollars, l'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'électricité aux États-Unis, alors que les services publics cherchent à répondre à la demande croissante en électricité des centres de données alimentés par l'IA **À la clôture de la transaction, les actionnaires de NextEra détiendront 74,5 % de la société fusionnée ** La transaction devrait être finalisée dans 12 à 18 mois

** NEE en baisse d'environ 2 % à 91,85 $ en pré-ouverture

** À la clôture d'hier, D affichait une hausse de 5,4 % depuis le début de l'année