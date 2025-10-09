Dominari Holdings, soutenue par les fils de Trump, autorisée à diriger les introductions en bourse sur le NYSE

Dominari Holdings DOMH.O , une société soutenue par les fils du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi que son activité de conseil financier avait obtenu l'autorisation d'être un chef de file ou un souscripteur principal pour les offres publiques initiales à la Bourse de New York.

La capacité de diriger une introduction en bourse peut être déterminante pour une banque d'investissement, car elle lui permet d'exercer un contrôle maximal et de tirer un profit financier de la cotation. La société avait reçu une approbation similaire du Nasdaq NDAQ.O en août.

La famille Trump a annoncé plusieurs projets d'entreprise depuis sa victoire électorale, en tant que conseillers rémunérés au sein de conseils d'administrationet en augmentant leurs investissements dans une société financière, des terrains de golf, des hôtels, des sociétés de télécommunications, des mineurs de crypto-monnaie et des projets qui, selon elle, font écho aux politiques et au programme du président.

Eric et Trump Jr. détiennent chacun 6,28 % de Dominari Holdings, selon les données de LSEG, qui est la société mère de la banque d'investissement Dominari Securities. Celales place parmi les principaux actionnaires de la société.

En août, Dominari Holdings a participé à la souscription d'une société de chèques en blanc axée sur la fabrication, lancée par les fils du président, dans le cadre de sa campagne "Make in America".

Dominari a également organisé la fusion inversée entre la plateforme cryptographique Tron TRON.O de Justin Sun et SRM Entertainment en juin. Le milliardaire Sun a des liens étroits avec l'entreprise cryptographique World Liberty Financial de Trump .

La société détient également une participation dans American bitcoin ABTC.O , une entreprise de minage de crypto-monnaie soutenue par les frères.

Le duo Trump a rejoint le conseil d'administration de Dominari en février. Son chiffre d'affaires a plus que quintuplé au cours du trimestre clos le 30 juin, qui a marqué le premier trimestre complet d'activités depuis leur nomination.