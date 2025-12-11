 Aller au contenu principal
Dollarama revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, les consommateurs optant pour des solutions moins chères
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La chaîne canadienne Dollarama

DOL.TO a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles jeudi, misant sur une demande soutenue d'articles ménagers et d'épicerie à prix abordable dans un contexte d'inflation toujours élevée.

Les consommateurs canadiens recherchent de plus en plus des solutions de rechange à prix réduit pour des produits allant des denrées de base du garde-manger aux produits d'entretien afin d'économiser de l'argent, ce qui stimule la demande et l'achalandage pour les chaînes de magasins à un dollar.

On s'attend à ce que l'inflation au Canada soit temporairement plus élevée à court terme, même si l'économie semble résister à l'impact des mesures commerciales américaines.

L'entreprise s'attend à ce que les ventes comparables annuelles augmentent de 4,2 % à 4,7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 4 %.

Dollarama a affiché des ventes nettes de 1,91 milliard de dollars canadiens (1,38 milliard de dollars canadiens) pour le troisième trimestre terminé le 2 novembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,87 milliard de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un bénéfice net par action de 1,17 $CAN. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,10 $CAN par action.

(1 $ = 1,3794 dollar canadien)

