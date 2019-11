Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree : sous les attentes au troisième trimestre Cercle Finance • 26/11/2019 à 13:56









(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du troisième trimestre 2019 de Dollar Tree ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) en baisse, lequel est passé de 1,18 à 1,08 dollar. En données diluées, le BPA s'affiche également à 1,08 dollar. C'est moins que ce qu'anticipaient les analystes, qui misaient sur 1,13 dollar. Point positif toutefois : quoique dans la partie basse, le BPA reste dans la fourchette anticipée par le groupe (1,07 à 1,16 dollar). Le chiffre d'affaires a en revanche progressé, s'affichant à 5,75 milliards de dollars, contre 5,54 milliards au troisième trimestre 2018.

Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ +3.07%