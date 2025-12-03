Dollar Tree revoit à la hausse son objectif de bénéfice annuel en raison de la demande soutenue de produits abordables

Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels, le distributeur discount s'attendant à une demande soutenue pour ses produits de base abordables afin de contrer l'impact de l'incertitude liée aux tarifs douaniers.

La stratégie de la société basée à Chesapeake, en Virginie, qui consiste à se concentrer sur l'élargissement de son assortiment de produits à des prix variés, a permis d'attirer davantage de clients de différents groupes de revenus dans ses magasins.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché.

La société prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice ajusté compris entre 5,60 et 5,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 5,32 à 5,72 dollars par action.

Elle a enregistré des ventes trimestrielles de 4,75 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 1,21 $ par action, contre des estimations d'analystes de 4,70 milliards de dollars et de 1,09 $ par action, respectivement, selon les données compilées par LSEG.