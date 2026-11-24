Dollar Tree revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, alors que les consommateurs partent à la chasse aux bonnes affaires avant les fêtes

DLTR.O , Dollar Tree a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé mardi les estimations de résultats trimestriels, grâce à une reprise de la fréquentation des magasins à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année , alors qu'elle s'est appuyée sur les réinvestissements issus des remboursements de droits de douane pour baisser ses prix.

L'action du distributeur discount a grimpé de 11,6 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus de trois ans, à 155,21 dollars.

Les magasins Dollar Tree profitent du fait que les consommateurs se tournent massivement vers des marques moins chères dans des catégories telles que les snacks, les boissons et les produits de soins personnels, alors que la crise persistante du coût de la vie pèse sur leur budget.

La société, qui s’est séparée de son activité Family Dollar l’année dernière, a élargi son assortiment à prix multiples, avec des articles à 1,25 $, 3 $, 5 $ et plus, afin d’attirer les consommateurs dans un contexte de ralentissement du commerce de détail.

"Lorsqu’ils sont sous pression, les consommateurs privilégient le rapport qualité-prix et achètent en fonction de leurs besoins. Ils se montrent également plus sélectifs dans leurs achats. Et lorsque les clients font ces choix, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour Dollar Tree", a déclaré le directeur général Mike Creedon.

Les ventes à magasins comparables ont progressé de 4,6 % au troisième trimestre, portées par une hausse de 3,8 % de la fréquentation et une augmentation de 0,8 % du ticket moyen, c’est-à-dire le montant dépensé par client et par visite, grâce notamment à une augmentation des ventes d’articles plus onéreux.

Dollar Tree propose une gamme d’articles de loisirs, notamment des décorations de fêtes et des jouets, à partir de 5 dollars.

"L’entreprise a fortement misé sur les baisses de prix, en utilisant les remboursements de droits de douane reçus au deuxième trimestre pour financer ces baisses, ce qui a entraîné un rebond de la fréquentation des magasins supérieur aux prévisions", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Dollar Tree utilise les remboursements de droits de douane pour réinvestir dans la politique de prix, le marketing, l’amélioration des magasins et le soutien aux communautés locales.

Sa marge brute trimestrielle a reculé de 10 points de base à 35,7 % et comprenait un coût net de 45 points de base lié aux réinvestissements issus des remboursements de droits de douane.

La société a rejoint le géant de la grande distribution Walmart WMT.O pour signaler les pressions liées à la hausse des coûts du carburant à l’approche de l’exercice 2027.

L'action de Dollar General DG.N , qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, a progressé d'environ 3 %.

Dollar Tree a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’exercice 2026 à une fourchette comprise entre 8,05 et 8,25 dollars, contre une prévision antérieure de 7,70 à 8,05 dollars par action, grâce aux remboursements de droits de douane.

Son chiffre d’affaires trimestriel de 5,08 milliards de dollars a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 5,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 91 cents.