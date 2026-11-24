Dollar Tree revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel alors que la fréquentation de ses magasins reprend avant les fêtes de fin d'année

Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026 après avoir publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la reprise de la fréquentation des magasins à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, l'entreprise s'étant appuyée sur les réinvestissements des remboursements de droits de douane pour baisser ses prix.

L'action du distributeur discount a bondi d'environ 9 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les magasins "dollar" profitent du fait que les consommateurs se tournent massivement vers des marques moins chères pour leurs courses et autres produits ménagers, alors qu’une crise persistante du coût de la vie pèse sur leur budget.

La société, qui s’est séparée de son activité Family Dollar l’année dernière, s’est concentrée sur l’amélioration de son offre de produits et sur une stratégie de "prix multiples", avec des articles à 1,25, 3 et 5 dollars, voire plus, ce qui lui a permis d’attirer davantage de clients dans un contexte de ralentissement général du secteur de la grande distribution.

"À l’approche des fêtes de fin d’année, notre objectif est clair: faire de Dollar Tree la référence en matière de rapport qualité-prix, de commodité et de découverte, et positionner l’entreprise pour une croissance durable et rentable", a déclaré le directeur général Mike Creedon.

Pour le trimestre clos le 31 octobre, le chiffre d’affaires des magasins comparables a progressé de 4,6 %, porté par une hausse de 3,8 % de la fréquentation et une augmentation de 0,8 % du panier moyen, c’est-à-dire le montant dépensé par client à chaque visite.

Dollar Tree, dont le siège se trouve à Chesapeake, en Virginie, a utilisé les remboursements de droits de douane pour réinvestir dans la politique de prix, le marketing, l’amélioration des magasins et le soutien aux communautés locales.

"L’entreprise a misé fortement sur les baisses de prix, en utilisant les remboursements de droits de douane reçus au deuxième trimestre pour financer ces baisses, ce qui a entraîné un rebond de la fréquentation des magasins supérieur aux prévisions", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Sa marge brute trimestrielle a reculé de 10 points de base pour s’établir à 35,7 % et comprenait un coût net de 45 points de base lié aux réinvestissements des remboursements de droits de douane.

Le géant de la grande distribution Walmart WMT.O , qui a réduit les prix de milliers de produits, a mis en garde la semaine dernière contre la hausse des pressions liées au coût du carburant après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles, qui étaient largement inférieures aux estimations.

L'action de Dollar General DG.N , qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, a progressé d'environ 4 % en pré-ouverture.

Dollar Tree table sur un bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2026 compris entre 8,05 et 8,25 dollars, contre une prévision antérieure de 7,70 à 8,05 dollars par action. Ce chiffre inclut un gain d’environ 65 cents par action lié à l’impact net des remboursements de droits de douane.

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société, s’élevant à 5,08 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 5,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.