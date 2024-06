Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar Tree: repli de 3% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie un BPA ajusté en repli de 2,7% à 1,43 dollar au titre de son premier trimestre comptable, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en retrait de 40 points de base à 5,7% pour des ventes en augmentation de 4,2% à 7,63 milliards.



A magasins comparables, les ventes de l'exploitant des enseignes Dollar Tree et Family Dollar se sont accrues de 1%, stimulées par une augmentation de 2,1% de la fréquentation contrebalancée en partie par une baisse de 1,1% du ticket moyen.



Pour l'ensemble de son exercice 2024, Dollar Tree déclare anticiper un BPA ajusté de 6,50 à sept dollars, ainsi que des ventes de 31 à 32 milliards de dollars, en croissance 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' en comparable.



Par ailleurs, Dollar Tree indique avoir entamé un examen formel des alternatives stratégiques pour Family Dollar, alternatives qui pourraient inclure, entre autres, une vente potentielle ou une scission de l'activité.





