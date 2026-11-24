Dollar Tree indique relever sa prévision de BPA ajusté à une fourchette entre 8,05 et 8,25 USD pour l'ensemble de l'exercice en cours, contre 7,70 à 8,05 USD précédemment, en intégrant un gain d'environ 0,65 USD lié à l'impact net des remboursements de droits de douane (contre une estimation précédente de 0,60 USD).

En outre, la chaîne de distribution à bas prix resserre à la hausse sa fourchette cible de chiffre d'affaires, désormais comprise entre 20,6 et 20,7 MdsUSD (et non plus entre 20,5 et 20,7 MdsUSD), avec une croissance de 3,5% à 4% à surface comparable (contre 3% à 4% précédemment).

Le groupe basé en Virginie dévoile un BPA ajusté de 1,16 USD au titre de son 3e trimestre comptable, en recul de 4,1% en comparaison annuelle, grevé à hauteur de 0,42 USD par l'impact net du réinvestissement des remboursements de droits de douane.

Dollar Tree a vu son chiffre d'affaires croître de 6,9% à 5,1 MdsUSD, avec une hausse de 4,6% des ventes à surface comparable (contre 4,2% un an auparavant), portée par une progression de 3,8% de la fréquentation et une augmentation de 0,8% du ticket moyen.

"Notre assortiment élargi, l'amélioration de nos magasins et le renforcement de l'engagement de nos clients donnent aux consommateurs davantage de raisons de choisir Dollar Tree et d'y revenir plus souvent", explique Mike Creedon, son directeur général.