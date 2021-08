Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree : hausse de 12% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA en hausse de 11,8% à 1,23 dollar, avec une marge opérationnelle améliorée de 0,3 point à 6,3% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 6,34 milliards (-1,2% en données comparables). La chaine de distribution indique viser, pour l'exercice en cours, un BPA compris entre 5,40 et 5,60 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 26,19 et 26,44 milliards, en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' à surface comparable.

Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ 0.00%