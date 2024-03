Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar Tree: en perte sur de lourdes charges au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie au titre de son quatrième trimestre comptable une perte de 7,85 dollars par action, mais un BPA ajusté en hausse de 25% à 2,55 dollars pour des revenus en croissance de 11,9% à 8,63 milliards de dollars (+3% en données comparables).



Le groupe de distribution à prix réduits précise que son BPA ajusté exclut des charges de dépréciation de goodwill et d'immobilisations incorporelles, ainsi que des charges liées à des projets d'optimisation de son portefeuille.



'L'examen de l'optimisation du portefeuille indique qu'environ 600 magasins Family Dollar fermeront leurs portes au cours du premier semestre de l'exercice 2024 et environ 370 autres magasins à l'expiration de leur bail', précise-t-il d'ailleurs.



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA de 5,89 dollars et des revenus de 30,6 milliards de dollars, Dollar Tree anticipe des fourchettes-cibles allant respectivement de 6,70 à 7,30 dollars et de 31 à 32 milliards pour l'exercice 2024.





