Dollar Tree : départ en retraite du CEO

Cercle Finance • 20/07/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Dollar Tree annonce le départ en retraite de son directeur général (CEO) Gary Philbin et son remplacement à ce poste par Michael Witynski. Pour aider à une transition en douceur, Gary Philbin restera au conseil d'administration jusqu'au 23 septembre. Avant de rejoindre Dollar Tree en 2010, Michael Witynski a travaillé 29 ans au sein de la distribution alimentaire dans des fonctions de direction en merchandising, marketing ou marques privées. Il occupait depuis 2017 le poste de directeur opérationnel (COO) du groupe.

