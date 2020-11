Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree : croissance de 29% du BPA trimestriel Cercle Finance • 24/11/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA en croissance de 28,7% à 1,39 dollar, supérieur à l'estimation moyenne des analystes, avec une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 7,5%. La chaine de distribution a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,5% à 6,18 milliards de dollars, dont une progression de 5,1% à surface comparable, tandis que sa marge brute s'est accrue de 1,5 point à 31,2%. Du fait de la volatilité et de l'incertitude persistantes liées à la pandémie, ainsi que du manque de visibilité quant aux mesures publiques de relance, Dollar Tree ne propose pas d'objectifs financiers à ce stade.

