Dollar Tree : BPA en baisse au T1 mais supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture du marché américain, les comptes du premier trimestre 2020 de Dollar Tree ont été marqués par un recul de 8 cents du bénéfice par action (BPA) en données ajustées. Le BPA est ainsi ressorti à 1,04 dollar, contre 1,12 dollar un an plus tôt. C'est malgré tout plus que le consensus, qui se limitait à un BPA de 90 cents. Les revenus s'affichent pour leur part à 6,29 milliards de dollars, en hausse de +8,2%.

Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ +11.55%