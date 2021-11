Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree : bénéfice de 873,7 M$ sur 9 mois (+4,1%) information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net consolidé a augmenté de 3,9% pour atteindre 6,42 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, contre 6,18 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net s'inscrit à 216,8 millions de dollars et le bénéfice dilué par action est de 0,96 $, contre 1,39 $ par action au trimestre de l'année précédente. Sur les neuf premiers mois, les ventes nettes consolidées ont augmenté de 2,6% pour atteindre 19,23 milliards de dollars, contre 18,74 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net par rapport à la période de l'année précédente a augmenté de 4,1% pour atteindre 873,7 millions de dollars et le bénéfice dilué par action a augmenté de 7,6% pour atteindre 3,80 dollars, contre 3,53 dollars pour la période de l'année précédente. Le groupe estime que le chiffre d'affaires net consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2021 devrait se situer entre 26,25 et 26,41 milliards de dollars. Il s'attend désormais à un bénéfice dilué par action compris entre 5,48 et 5,58 dollars.

Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ +5.70%