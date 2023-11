Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree: baisse de 19% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Dollar Tree publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté de 0,97 dollar, en baisse de 19,2%, pour des revenus de 7,31 milliards, en croissance de 5,4% en données publiées et de 3,9% à surface comparable.



'Dans un environnement difficile, notre performance a été l'une des meilleures du commerce de détail, alors que nous continuons d'augmenter l'achalandage, les unités et les ventes au mètre carré', commente son PDG Rick Dreiling.



Pour l'ensemble de l'exercice, Dollar Tree resserre ses perspectives de BPA à entre 5,81 et 6,01 dollars (contre 5,78 à 6,08 dollars il y a trois mois), et celles de ventes à entre 30,5 et 30,7 milliards de dollars (au lieu de 30,6 à 30,9 milliards).





