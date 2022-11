Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree: augmentation d'un quart du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 15:47









(CercleFinance.com) - Dollar Tree annonce avoir vu son BPA augmenter de 25% pour atteindre 1,20 dollar sur son troisième trimestre comptable (clos fin octobre), avec une marge opérationnelle qui s'est améliorée de 70 points de base à 5,5%.



Les ventes de la chaine de distribution alimentaire ont augmenté de 8,1% pour atteindre 6,94 milliards de dollars, dont une progression de 6,5% en comparable avec des hausses de 8,6% pour l'enseigne Dollar Tree proprement-dite et de 4,1% pour Family Dollar.



Pour l'ensemble de l'exercice, Dollar Tree estime que son BPA ajusté devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette précédente de 7,10 à 7,40 dollars, mais anticipe désormais des ventes entre 28,14 et 28,28 milliards de dollars, et non plus de 27,85 à 28,10 milliards.





Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ -9.24%