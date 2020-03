Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar Tree : au-dessus des attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 04/03/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi avant séance à Wall Street, les résultats du quatrième trimestre de Dollar Tree ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 52 cents, contre une perte de -9,69 dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'affiche à 1,79 dollar. Il est ainsi légèrement supérieur à l'estimation du consensus de 1,76 dollar, et se trouve en haut de la fourchette initiale (1,70-1,80 dollar). Le chiffre d'affaires est également bien orienté. Avec une hausse de +1,8%, les ventes consolidées du groupe s'affichent à 6,32 milliards de dollars.

Valeurs associées DOLLAR TREE NASDAQ 0.00%