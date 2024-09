Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar Tree: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar Tree indique abaisser ses objectifs annuels pour anticiper désormais un BPA ajusté de 5,20 à 5,60 dollars pour l'exercice en cours, et non plus de 6,50 à sept dollars comme estimé il y a trois mois.



Le groupe de distribution table maintenant sur des ventes de 30,6 à 30,9 milliards de dollars (au lieu de 31 à 32 milliards en estimations précédentes), en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' (et non plus 'le bas ou le milieu' de cette plage) en comparable.



Sur son deuxième trimestre comptable, Dollar Tree a vu son BPA ajusté chuter de 26,4% à 0,67 dollar, et sa marge d'exploitation ajustée se tasser de 90 points de base à 3% pour des ventes de 7,37 milliards, en augmentation de 0,7% en comparable.





