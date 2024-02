Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar-Index : franchit la résistance des 104,15 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 19:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar-Index entame la semaine sur un gain de +0,55% vers 104,5 : il franchit la résistance des 104,15 des 6 au 11 décembre et s'attaque à la résistance testée du 15 au 17 novembre 2023 (ex-plancher du 12 septembre 2023).

L'objectif suivant se situerait vers 105,90, ex-zénith du 9/10 novembre le suivant vers 1,0690 ('pic' du 1er novembre 2023).



US2566771059







Valeurs associées DOLLAR GENERAL NYSE -1.83%