Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant grâce à une demande soutenue ; son cours de bourse s'envole

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Le discounter Dollar General ( DG.N ) a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, misant sur ses produits de première nécessité à bas prix pour attirer les consommateurs en quête de bonnes affaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique, ce qui a fait grimper son cours d'environ 8% en pré-ouverture. La hausse du coût de la vie pousse les consommateurs à rechercher de plus en plus le bon rapport qualité-prix et à se tourner vers des produits moins chers, ce qui contribue à stimuler les ventes des enseignes de magasins à un dollar telles que Dollar General. Le chiffre d’affaires trimestriel à magasins comparables de l’entreprise a progressé de 3,5% par rapport à l’année précédente, grâce à une augmentation de 2% de la fréquentation et de 1,5% du montant moyen des transactions. Dollar General table désormais sur une croissance annuelle de ses ventes à magasins comparables comprise entre 2,5% et 2,9%, contre une prévision précédente de 2,2% à 2,7%.