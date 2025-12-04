 Aller au contenu principal
Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le contexte au paragraphe 3, les détails au paragraphe 5)

4 décembre - La société Dollar General DG.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, misant sur la résistance de la demande dans ses magasins discount, ainsi que sur ses efforts de réduction des coûts et des dommages liés aux stocks.

Les actions de la société, qui a également relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables, ont augmenté d'environ 5% avant la mise sur le marché.

Les clients américains à revenus moyens et faibles ont redoublé d'efforts pour trouver des solutions moins chères et de meilleures offres saisonnières sur tous les produits, de l'épicerie aux vêtements, dans un contexte d'incertitude économique et d'inquiétudes récentes quant à l'atonie du marché de l'emploi.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,30 et 6,50 dollars, contre un objectif précédent de 5,80 à 6,30 dollars.

Elle s'attend désormais à ce que les ventes annuelles à magasins comparables augmentent de 2,5 % à 2,7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 2,1 % à 2,6 %.

