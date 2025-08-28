Dollar General relève ses objectifs annuels en raison de la forte demande de produits de première nécessité à prix abordable

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et d'informations générales dans l'ensemble du document) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

La société Dollar General DG.N a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, misant sur une demande soutenue de la part des consommateurs soucieux des coûts, toutes tranches de revenus confondues, aux États-Unis, dans un contexte d'inquiétudes concernant les tarifs douaniers et l'inflation.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse et sont en hausse de près de 47 % depuis le début de l'année, les investisseurs pariant sur la demande pour ses produits plus abordables - environ 2 000 articles dont le prix est égal ou inférieur à 1 $ - pour aider à contourner la faiblesse générale du secteur de la vente au détail.

"Les magasins à un dollar ont vu leurs clients faire des achats plus fréquents cette année, car ils recherchent la valeur. La plupart d'entre eux ont indiqué qu'ils voyaient un client qui faisait des échanges", a déclaré Joe Feldman, analyste à la maison de courtage Telsey Advisory Group.

Pour le trimestre qui s'est achevé le 1er août, les ventes de Dollar General dans les magasins comparables ont augmenté de 2,8 %, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 2,5 %, grâce à l'augmentation du nombre de visites de clients et du montant dépensé par visite.

Alors que les consommateurs à faible revenu luttaient pour se procurer les produits de première nécessité, l'assortiment de produits bon marché de l'entreprise attirait les clients à revenu plus élevé dans ses magasins, a déclaré Dollar General au début de l'année.

Le géant du commerce de détail Walmart WMT.N aégalement relevé son objectif de ventes annuelles au début du mois, alors que de plus en plus d'Américains achètent des produits de première nécessité à bas prix.

Dollar General a déclaré mercredi qu'il prenait en considération "le potentiel d'incertitude lié au comportement des consommateurs" dans ses objectifs annuels.

L'entreprise avait déclaré en mai qu'elle s'attendait à quelques augmentations de prix en raison des politiques tarifaires du président américain Donald Trump, mais qu'elle viserait à absorber la plupart des coûts en négociant avec les fournisseurs et en ajustant l'approvisionnement et la conception des produits.

Dollar General a relevé son objectif de bénéfice annuel par action entre 5,80 et 6,30 dollars, contre 5,20 à 5,80 dollars par action, car il bénéficie également d'économies de coûts grâce à ses deux projets de remodelage des magasins visant à corriger l'emplacement des produits et le merchandising.

La société prévoit désormais une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % pour 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 3,7 % à 4,7 %.

Le bénéfice ajusté de 1,86 $ par action au deuxième trimestre a également largement dépassé les estimations de 1,57 $ par action.