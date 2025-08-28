Dollar General relève ses objectifs annuels en raison de la forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dollar General DG.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, pariant sur la résistance de la demande des consommateurs à la recherche de valeur dans toutes les catégories de revenus aux États-Unis, dans un contexte de craintes tarifaires et d'inflation.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant le marché. Les actions sont en hausse de près de 47 % depuis le début de l'année.

Les magasins à un dollar se portent traditionnellement mieux en période de ralentissement économique, car les consommateurs soucieux de leur budget se tournent vers eux pour se procurer des produits de première nécessité à des prix abordables.

Pour le trimestre qui s'est terminé le 1er août, les ventes de la société dans les magasins comparables ont augmenté de 2,8 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 2,5 %, grâce à la croissance des visites des clients et du montant dépensé par visite.

L'entreprise s'attend désormais à une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % pour 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 3,7 % à 4,7 %.

Dollar General prévoit un bénéfice annuel par action de 5,80 à 6,30 dollars, contre un objectif précédent de 5,20 à 5,80 dollars par action.