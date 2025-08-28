Dollar General relève ses objectifs annuels en raison de la demande soutenue de produits de première nécessité à prix abordable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prévisions tiennent compte de la pression accrue des consommateurs au quatrième trimestre, selon le directeur général de Dollar General

Les tarifs douaniers ont déjà entraîné certaines hausses de prix, selon lui

Dollar General dépasse largement les estimations de ventes et de bénéfices du 2ème trimestre

(Les commentaires de la conférence téléphonique post-résultats sont ajoutés, les actions sont mises à jour) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

La société Dollar General DG.N a relevé sesobjectifs annuels jeudi, misant sur la résilience de la demande des consommateurs soucieux des coûts, toutes tranches de revenus confondues, aux États-Unis, qui cherchent à étirer leurs budgets face aux inquiétudes concernant les tarifs douaniers et l'inflation.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les premiers échanges. Elles sont en hausse de près de 47 % depuis le début de l'année, les investisseurs misant sur la demande de produits plus abordables - environ 2 000 articles dont le prix est égal ou inférieur à 1 dollar - pour compenser la faiblesse générale du secteur de la vente au détail.

"Les magasins à un dollar ont vu leurs clients faire des achats plus fréquents cette année, car ils recherchent la valeur. La plupart d'entre eux ont indiqué qu'ils voyaient un client qui faisait des échanges", a déclaré Joe Feldman, analyste de la société de courtage Telsey Advisory Group.

Dollar General a relevé son objectif de bénéfice annuel par action de 5,20 $ à 5,80 $, car il bénéficie également d'économies de coûts grâce à ses deux projets de remodelage de magasins visant à améliorer l'emplacement des produits et le marchandisage.

Les prévisions tiennent compte d'une pression accrue sur les dépenses de consommation, en particulier pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

Les droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump ont déjà entraîné certaines augmentations de prix, a déclaré Todd Vasos, directeur général de Dollar General, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise s'attend toujours à atténuer la majeure partie de l'impact des droits de douane sur ses coûts en raison de sa plus faible exposition aux importations en provenance des pays frappés par les droits de douane, ainsi que des efforts déployés pour ajuster l'approvisionnement.

La demande des consommateurs à revenus moyens et élevés a contribué à la croissance de la catégorie des biens non consommables à marge plus élevée, tandis que les consommateurs à faibles revenus ont également augmenté leurs dépenses au cours du trimestre malgré la détérioration du climat, a déclaré Todd Vasos.

Pour le trimestre clos le 1er août, les ventes de la société dans les magasins comparables ont augmenté de 2,8 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 2,5 %, grâce à l'augmentation des visites des clients et du montant dépensé par visite.

Le bénéfice ajusté de 1,86 $ par action pour le deuxième trimestre a largement dépassé les estimations de 1,57 $ par action.

Le géant du commerce de détail Walmart WMT.N aégalement relevé son objectif de ventes annuelles au début du mois, alors que de plus en plus d'Américains achètent des produits de première nécessité à bas prix.

Dollar General s'attend maintenant à une croissance des ventes nettes de 4,3 % à 4,8 % en 2025, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 3,7 % à 4,7 %.