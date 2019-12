DOLLAR GENERAL publie des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu

(AOF) - Le discounter américain Dollar General a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Au troisième clos le 1er novembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 365,55 millions de dollars, ou 1,42 dollar par action, contre 334,14 millions, ou 1,26 dollar par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,9% à 6,99 milliards de dollars. Il a progressé de 4,6% à surface comparable. Les analystes tablaient sur un BPA de 1,38 dollar et sur un chiffre d'affaires de 6,92 milliards.

Dollar General s'attend à ce que les ventes à périmètre comparable progressent entre 3,5% et 4% sur l'exercice contre de 3% à 3,5% auparavant.

Le BPA devrait être compris entre 6,55 et 6,65 dollars, alors qu'il anticipait précédemment un montant de 6,45 à 6,60 dollars. Wall Street anticipe pour sa part 6,61 dollars.

Dollar General affirme avoir pris en compte dans ses prévisions l'impact d'une hausse des tarifs douaniers sur certains biens en provenance de Chine et de leur hausse supplémentaire attendue pour le 15 décembre.