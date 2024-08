Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar General: prévisions abaissées pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Dollar General déclare tabler désormais sur un BPA entre 5,50 et 6,20 dollars pour l'exercice clos fin janvier 2025, contre une estimation précédente de l'ordre d'environ 6,80 à 7,55 dollars.



De même, le groupe de distribution n'attend plus qu'une croissance annuelle de ses ventes d'environ 4,7 à 5,3% (+1 à 1,6% à magasins comparables), à comparer à environ 6 à 6,7% (+2 à 2,7% à magasins comparables) en fourchette-cible précédente.



Sur son deuxième trimestre comptable, Dollar General a engrangé un BPA en diminution de 20,2% à 1,70 dollar et un profit d'exploitation en baisse de 20,6% à 550 millions de dollars, malgré des ventes en hausse de 4,2% à 10,2 milliards.



A magasins comparables, ses ventes n'ont cependant augmenté que de 0,5%, avec une progression de la fréquentation par les clients en partie contrebalancée par un repli du montant moyen des transactions.





Valeurs associées DOLLAR GENERAL 123,82 USD NYSE -1,06%