Dollar General: nouvelle réduction des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 13:40

(CercleFinance.com) - Dollar General réduit à nouveau ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais une baisse de son BPA de 22 à 34% (et non plus d'environ 0 à 8%) et une évolution de ses ventes à surface comparable de -1 à +1% (contre +1 à +2% en estimations précédentes).



Le groupe de distribution alimentaire justifie cet abaissement par des mesures et des investissements stratégiques, ainsi que par l'affaiblissement de ses tendances de ventes et la réduction des stocks prévue pour le second semestre 2023.



Pour son deuxième trimestre, il publie un BPA en chute de 28,5% à 2,13 dollars pour des revenus en croissance de 3,9% à 9,8 milliards de dollars, grâce à l'augmentation du nombre de magasins alors que les ventes à surface comparable ont stagné (-0,1%).