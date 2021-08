Dollar General : fourchettes-cibles resserrées en hausse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Dollar General indique viser désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 9,60 et 10,20 dollars (et non plus entre 9,50 et 10,20 dollars) et une évolution de ses revenus entre +0,5 et +1,5% (et non plus entre -1 et +1%).

Au titre de son deuxième trimestre comptable, le groupe de distribution dévoile un BPA en repli de 13,8% à 2,69 dollars, et un profit opérationnel en baisse de 18,5% à 849,6 millions de dollars, soit une marge correspondante de 9,8%.

A 8,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est tassé de 0,4%, dont une baisse de 4,7% à magasins comparables, une diminution de la fréquentation ayant plus que contrebalancé une augmentation du ticket moyen.