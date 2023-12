Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar General: diminution de 46% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Dollar General publie un BPA en diminution de 45,9% à 1,26 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, ainsi qu'un profit d'exploitation en recul de 41,1% à 433,5 millions, pour des revenus en croissance de 2,4% à 9,7 milliards (-1,3% à magasins comparables).



Pour l'ensemble de l'année, le groupe de distribution confirme s'attendre à un BPA de l'ordre de 7,10 à 7,60 dollars, soit une baisse de 29 à 34%, pour une croissance des revenus d'environ 1,5 à 2,5% (-1 à 0% à magasins comparables).



A cette occasion, Dollar General fait part de ses plans de croissance immobilière pour le prochain exercice, qui comprennent environ 2.385 projets au total, dont 800 nouveaux magasins, 1.500 rénovations et 85 relocalisations.





